تعرف على القبيلة المسعورة في البرازيل.. تهاجم كل شيء

قبيلة الكايابو أو الكايا هي أغرب القبائل في العالم، تعيش في وسط غابات الأمازون الشديدة الأمطار والموجود شمال شرق البرازيل، وهذه القبيلة تعرف برسوماتها الملونة والمعبرة على أجسامهم ويغطون رءوسهم أيضا بالرسومات الملونة.

الكاية هي القبيلة المسعورة في البرازيل

تعيش قبيلة الكايا في أعلي منابع نهر الأمازون كما تعيش في غاباتها الهائلة، وقليل من يعرف عن حياتهم الشخصية الكثير، وما تنفرد به هذه القبيلة الهجوم الكاسح على أي كائن غريب، ووصفهم جميع من شاهدوهم بـ«المسعورون»، فهم يهاجمون بسهامهم طائرات كثيرة، بها كاميرات تصوير أرادت رصد تصرفاتهم وحركاتهم.



سكان الكايا يهاجمون أي كائن غريب

قبيلة الكايا، من أكبر القبائل في البرازيل، وتسمي الأشخاص فيها أنفسهم بالـ«ميينجوكر»، ويعني هذا الاسم «شعب المياه الكبيرة»، ولا يستطيع أحد اقتحام غاباتهم فهم يهاجمون أي كائن غريب يحاول دخول أو اقتحام مسكنهم، ولا يستطيع صياد الدخول غاباتهم فهم يجيدون صنع الكمائن لاصطياد الصيادين أنفسهم وغيرهم.



وصل عدد سكان الكايا إلى 8000 شخص

واستطاع سكان الكايا محاربة تدخلات البشر لقرون عدة، وبالأخص حاربوا صيادي الذئاب والقطط البرية والثعالب وكل من هو باحث عن الفراء، كما حاربو الحطابين وبنوا سدا ضخما عام 1989، وقد نقص عدد سكان الكايا إلى 1300 شخص، حتى الفترة الأخيرة وصل وزاد عدد سكان الكايا إلى 8000 شخص.



فشل الحكومة البرازيلية في السيطرة على الكايا

تختلف رسومات الرجل عن المرأة في قبيلة الكايا، وحتى عامنا الحالي لا تستطيع الحكومة البرازيلية بناء سد مياه إلى بالقوة، فقامت الحكومة بتوفير وتهيئة أماكن أخرى لسكان الكايا فلا يستطيع أي فرد التعامل مع قبائل الكايا، وتمكنت الحكومة من تحريك سكان القبيلة إلى الأماكن الجديدة عن طريق الأصوات.

ملك الكايا من الهنود الحمر

لا بد أن يكون ملك الكايا من الهنود الحمر وهو سليل الدم الملكي، ويقوم أكبر 10 رجال بسحب الدم بجرح الملك الجديد، فمن كان دمه غامقا وداكنا يكون هو الملك الجديد، وتربطهم أصوات الحيوانات والنجوم، وعند هجومهم يبدءون بإطلاق السهام ولا تتحرك النساء في تلزم الكوخ لرعاية الأبناء، وإذا أغضبت الزوجة زوجها يلقيها من أعلى شجرة في الغابة أو يضربها أو يقتلها.

ويبنون سكان الكايا أكواخهم بارتفاع يصل إلى 10 أمتار، ويدافع الرجل عن القبيلة ولا يتزوج إلا بموافقة الملك.

وكل إنسان في القبيلة يجب عليه يقب أذنيه، وحمل قرط مصنوع من مواد الخردة، ويوجد بعض القروط مصنوع من القطن ومن لا يوجد في أذنيه قرط أو ثقب يعتبر من الأغبياء.

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