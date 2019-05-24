مرحبا بكم زوار موقع نجوم مصرية اليوم سنقدم لكم أغرب 5 أشياء تم إرسالها بالبريد لن تصدق رقم (4)

كان البريد فى الماضى وسيلة للتواصل بين الناس وإرسال الطرود من مكان الى آخر, ولكن لأن وفى ظل التطور التكنولوجي قد أصبح البريد من الماضي، وفى هذا المقال سنقدم لكم اغرب الاشياء التى تم ارسالها بالبريد.

تعرف على أغرب 5 أشياء تم إرسالها بالبريد

–1 – ارسال الدجاج بالبريد

كان فى الماضى يتم إرسال العديد من الطيور عبر البريد مثل, الدواجن والبط والاوز و الديك الرومي والسمان الخ, ولكن كان هناك شروط ليتم شحنها أبرزها ان تكون الطيور حديثة الفقس.

2 – إرسال النحل بالبريد

كان فى الماضى يتم إرسال النحل باستعمال البريد النقل الجوي, وإرسال النحل إلى الأماكن التى تعانى من نقص فى العسل, وذلك من خلال وضع النحل فى صناديق مغلقة وامنة قليلة الاهتزاز.

3 – إرسال جذع شجرة بالبريد

كان هناك مسابقة لأغرب بريد تم ارساله فى عام 2013 وكان الفائز بالمسابقة كان متسابق من نورث كارولاينا, وقد تم إرسال جذع شجرة من خلال البريد.

4 – إرسال الاطفال بالبريد

ظهرت خدمة البريد فى عام 2013 وقد قام بعض سكان المناطق الريفية بإرسال أطفالهم لاماكن اخرى بالبريد ليتمكنوا من رؤية أقاربهم وهو كان شي غير قانونى.

5 – إرسال العقارب بالبريد

فى الكثير من المرات قد تم إرسال العقارب من مكان لآخر بالبريد بهدف إجراء الدراسات على العقارب وعلى السموم المستخرجة منهم.

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