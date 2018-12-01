بوستات فيس بوك كوميدية صور كوميكس مضحكة 2018 للمشاركة مع الأصدقاء على مواقع التواصل الإجتماعي

سنجمع لكم في تلك المقالة صور بوستات كوميدية للفيس بوك 2018، أو ما يعرف بالكوميكس، راعينا أن تكون تلك الصور الكوميدية غير مرتبطة بحدث معين أو بزمن محدد فيمكنك أستخدامها في أي وقت ومشاركتها مع أصدقاءك من أجل إضافة روح فكاهية عبر حسابك الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نتمنى أن تنال تلك الصور على إعجابكم ورضاكم أعزائي زائرين موقع نجوم مصرية الإلكتروني.

ويعتبر الفيس بوك الموقع الأكثر أستخداماً في جمهورية مصر العربية بين مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، ويكون للبوستات والمنشورات الكوميدية أهمية كبيرة عند العرب عموماً والمصريين خصوصاً، حيث أن عالم الكوميكس قد شهد تطور كبيراً في مصر خلال السنوات الماضية وأصبح يركز على الأحداث وعلى المناسبات، لكننا جلبنا لكم الآن صور كوميدية باللهجة المصرية بها بعض المواقف الكوميدية والنكت المضحكة.

صور بوستات فيس بوك كوميدية

وتنتشر العديد من الصفحات الكوميدية على الفيس بوك وكل صفحة لديها شخصيات مميزة تستخدمها في الكوميكس الخاص بها، ومن أشهر شخصيات الكوميديا على الفيس بوك هو شاومينج وهو عبارة عن وجه يضحك ويبكي في نفس التوقيت وهناك بعض الوجوه المشهورة أيضاً مثل أساحبي، وهنك العديد من الشخصيات الأخرى لتي تستخدم كثيراً في عالم الكوميكس، في الختام نرجو أن تنال صور الكوميكس والبوستات التي بالأسفل على رضاكم.

نرجو ان تكون تلك الصور والبوستات الكوميدية قد نالت على إعجابكم ويمكنكم مشاركتها مع الأهل والأصدقاء وتبادل الضحكات.

وقد حرصنا على وضع صور كوميدية يمكنك استخدامها في كل وقت، ليست متعلقة بمرحلة او تريند ما قد انتهي، أو بشخصيات قد لا تناسبك.