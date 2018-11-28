اليابان وأغرب طريقة مساج: محاكاة وضع الجنين في بطن أمه

قبل الحديث عن طريقة الـ مساج الغريبة، جميعنا يعلم بأن اليابان أصبحت كوكب مستقل هذة الأيام في كل شيئ تقريباً، فغقتصادها يعتبر من أقوى اقتصادات الدول، و هي دولة تكنولوجية متطورة للغاية، كل هذا بفضل شعبها الذي لا يعرف الراحة و يعمل باستمرار، وحيث أن العمل المستمر يولد الإرهاق والتوتر و أحياناً الإكتئاب، فإن اليابانيين في بحث مستمر عن طرق عملية لـ علاج الإكتئاب و تحقيق اقصى درجة من الإسترخاء للمواطنين.

مساج بطريقة ألتفاف الكبار:

مؤخراً، ظهرت طريقة يابانية علاجية لتخفيف التوتر و الإرهاق، تعرف باسم طريقة “ماكي” أو ألتفاف الكبار، و بحسب مخترع الطريقة، فهى تعمل على علاج تصلب الجسم الناجم عن العمل المستمر، و ذلك عبر لف الجسم البشري بقطعة قماش كبيرة لتعطي شعوراً يحاكي شعور الجنين في رحم الأم، فالشعب الياباني يعاني بكثرة من مشاكل تصلب العضلات في الجسم، بسبب عدد ساعات العمل الطويلة، وهذة المشكلة تنعكس سلباً على الراحة النفسية للعاملين، يعتبر التدليك و جلسات المساج أكثر الطرق شعبية في التعامل مع هذة المشاكل.

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تعرف على مكتشف طريقة مساج غريبة:

لكن شخص يدعى أوتانا مكي، أدعى بأنه اكتشف طريقة جديدة ووسيلة مثيرة للاهتمام لراحة الجسم وتحقيق الاسترخاء و جعله أكثر مرونة من قبل، عبر الشعور براحة الجنين في رحم أمه، و على الرغم من أن الطريقة لم تكن شائعة من قبل في اليابان، إلا أنها لاقت رواجاً كبيراً بعد أن عرضت في برنامج تليفزيوني شهير و بدأت تستقطب المزيد من الناس.

تعرف على تكلفة طريقة مساج اليابانية الجديدة:

و على الرغم من أن الطريقة “ماكي” تلقى رواجاً، لكن لها منتقدين أيضاً، إذ يجد البعض من أنها نموذج من نماذج التحنيط، مقارناً تلك التجربة بما يصنع في أفلام الرعب اليابانية، و تبلغ تكلفة الجلسة لمدة تصل لنحو الـ 30 دقيقة حوالي 3240 ين ياباني، أي ما يعادل نحو الـ 28 دولار أمريكي، أما الجلسة لمدة تصل نحو الـ 50 دقيقة فتكلفتها 56 دولار أمريكي، أي ما يعادل 207 ريال سعودي