حصريًا ولأول مرة – صور تاريخية لم تراها من قبل على الإطلاق

العديد منا يحب ويعشق الصور ومعلومات تاريخية بالصور لأنها توثق أحداثًا على المستويين الشخصي والتاريخي، وهناك احداث تاريخية غريبة مهمة لابد من ذكرها، وتزداد أهمية الصور كلما كانت متعلقة بحدث ما كبير أو بشخصية ما عظيمة، أو كانت متعلقة ب احداث تاريخية لا تنسى أو احداث تاريخية قديمة لذلك حصريًا ولأول مرة أقدم لكم مجموعة من الصور التاريخية التي لم تروها من قبل على الإطلاق وأسفل كل صورة يوجد تعليق يوضح ما هي هذه الصورة.

مباراة ملاكمة على متن حاملة طائرات أمريكية تابعة لولاية أوريغون عام 1897

ألبيرت أينشتاين العالم الشهير يجلس على الشاطيء بملابس البحر

شهادة درجات العالم أينشتاين المدرسية ومن الملاحظ فشله في الدراسة

صورة نادرة لمحاربي الساموراي تم التقاطها ما بين الأعوام 1860 و 1880

قذيفة اصطدمت بغزال الرنّة ألقتها طائرات الحرب العالمية الثانية في روسيا عام 1941

“روي أوه” و “والت ديزني” في اليوم الذي افتتحوا فيه استوديو “ديزني”

تشي جيفارا الثوري الكوبي الماركسي الأرجينتيني المولد

موظفوا شركة مايكروسوفت عام 1978

آخر صورة معروفة للنمر تسمانيا عام 1933 وهذا النوع من النمور انفرض الآن

زاوية مختلفة لصورة “رجل الدبابة” الشهيرة وهو الرجل الذي وقف أمام طابور من الدبابات في ميدان “تيانانمن” حيث كان يقف في الشارع ما بين جذع الشجرة، ورجل يفرّ من الدبابات، وستلاحظ أن الدبابات تقترب من الجهة اليمنى.

وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا والسياسي المحنك بملابس السباحة

سماء مدينة لندن بعد تبادل القصف العنيف بين الطائرات البريطانية والألمانية عام 1940

مارثن لوثر كينج الزعيم الأمريكي يزيل صليب من فناء منزله عام 1960 والولد هو ابنه

فريق عمل موقع جوجل في بداياته

مدينة ناغازاكي .. بعد 20 دقيقة من إلقاء القنبلة الذرية عليها عام 1945

أحد الهنود الحمر من سكان أمريكا الأصليين يطل على السكة الحديد المكتملة والعابرة للقارات والتي أنشئت حديثًا عام 1868

حريق “سان فرانسيسكو” العظيم والزلزال الذي ضرب هذه المدينة عام 1906

طائرة يابانية أصيبت خلال معركة سايبان عام 1944

“رونالد ماكدونالد الأصلي – الذي أصبح شعارًا لمطعم ماكدونالد والذي مثّل دوره “ويلارد سكوت

الزعيم النازي في باريس

سروال “أدولف هتلر” بعد محاولة اغتيال فاشلة في “وولف لاير” عام 1944

أول كمبيوتر تم انشاءه في التاريخ

تحطيم جدار برلين

الصورة الأولى للأرض التي التقطت من الفضاء