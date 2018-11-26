حصريًا ولأول مرة – صور تاريخية لم تراها من قبل على الإطلاق

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حصريًا ولأول مرة – صور تاريخية لم تراها من قبل على الإطلاق

العديد منا يحب ويعشق الصور ومعلومات تاريخية بالصور لأنها توثق أحداثًا على المستويين الشخصي والتاريخي، وهناك احداث تاريخية غريبة مهمة لابد من ذكرها، وتزداد أهمية الصور كلما كانت متعلقة بحدث ما كبير أو بشخصية ما عظيمة، أو كانت متعلقة ب احداث تاريخية لا تنسى أو احداث تاريخية قديمة لذلك حصريًا ولأول مرة أقدم لكم مجموعة من الصور التاريخية التي لم تروها من قبل على الإطلاق وأسفل كل صورة يوجد تعليق يوضح ما هي هذه الصورة.

 

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مباراة ملاكمة على متن حاملة طائرات أمريكية تابعة لولاية أوريغون عام 1897

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ألبيرت أينشتاين العالم الشهير يجلس على الشاطيء بملابس البحر 

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شهادة درجات العالم أينشتاين المدرسية ومن الملاحظ فشله في الدراسة 

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صورة نادرة لمحاربي الساموراي تم التقاطها ما بين الأعوام 1860 و 1880

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قذيفة اصطدمت بغزال الرنّة ألقتها طائرات الحرب العالمية الثانية في روسيا عام 1941

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“روي أوه” و “والت ديزني” في اليوم الذي افتتحوا فيه استوديو “ديزني”

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تشي جيفارا  الثوري الكوبي الماركسي الأرجينتيني المولد

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موظفوا شركة مايكروسوفت عام 1978

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آخر صورة معروفة للنمر تسمانيا عام 1933 وهذا النوع من النمور انفرض الآن 

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زاوية مختلفة لصورة “رجل الدبابة” الشهيرة وهو الرجل الذي وقف أمام طابور من الدبابات في ميدان “تيانانمن” حيث كان يقف في الشارع ما بين جذع الشجرة، ورجل يفرّ من الدبابات، وستلاحظ أن الدبابات تقترب من الجهة اليمنى.

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وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا والسياسي المحنك بملابس السباحة  

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سماء مدينة لندن بعد تبادل القصف العنيف بين الطائرات البريطانية والألمانية عام 1940

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مارثن لوثر كينج الزعيم الأمريكي يزيل صليب من فناء منزله عام 1960 والولد هو ابنه 

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فريق عمل موقع جوجل في بداياته 

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مدينة ناغازاكي .. بعد 20 دقيقة من إلقاء القنبلة الذرية عليها عام 1945

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أحد الهنود الحمر من سكان أمريكا الأصليين يطل على السكة الحديد المكتملة والعابرة للقارات والتي أنشئت حديثًا عام 1868

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حريق “سان فرانسيسكو” العظيم والزلزال الذي ضرب هذه المدينة عام 1906

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طائرة يابانية أصيبت خلال معركة سايبان عام 1944

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“رونالد ماكدونالد الأصلي – الذي أصبح شعارًا لمطعم ماكدونالد والذي مثّل دوره “ويلارد سكوت

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الزعيم النازي في باريس 

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سروال “أدولف هتلر” بعد محاولة اغتيال فاشلة في “وولف لاير” عام 1944

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أول كمبيوتر تم انشاءه في التاريخ 

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تحطيم جدار برلين 

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الصورة الأولى للأرض التي التقطت من الفضاء 

بالصور.. معلومات لم تعرفها من قبل عن الروضة الشريفة والمسجد النبوي




     