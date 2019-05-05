اقصر ساعات الصيام في العالم 2019

اقصر ساعات الصيام في العالم قد تداولت العديد من مواقع عربية كثيرة الحديث عن قرية “وكان”،التي ترتفع 2000 متر فوق سطح البحر، ان شروق شمس الصباح الساعة 11 صباحا و الغروب الساعة الثانية ونصف ظهرا.

إن وكان هي قرية مأهولة بالسكان تقع في مقاطعة نخل، التي تتبع لمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان. يبلغ سكانها 300 نسمة فقط.

كثر وشاع الخبر أن صيام شهر رمضان الحالي في قرية “وكان” لا يتعدى 3 ساعات فقط فيما تبلغ ساعات الصيام في أغلب دول المنطقة العربية 15 ساعة.

وزاد الكلام عن قرية “وكان” الجبلية التي تقع في سلطنة عمان ، في وادي مستل بالتحديد ، التي لا تبعد الا 135 من الكيلو مترات عن العاصمة مسقط ، التي يبلغ ساعات الصيام فيها 15 ساعه تقريبا.

فما التفسير

ان ساعات الصيام لاي يوم هو من ساعات الفجر الاولى الخيط الابيض ، الى غروب شمس النهار ، فكون ان الشمس حجبت بعائق يمنع ظهورها من جبال او مرتفعات ، لا يعني انها قد غربت ، فطبيعة هذه القرية التي تقع في وادٍ جبلي عميق يحجب اشعة الشمس بعد انكسارها عن كبد السماء في الساعه 2.30 نهارا ، هذا لا يعني ان الشمس قد غربت .

واكد سكان القرية انهم يصومون 15 ساعة في شهر رمضان ، يمسكون مع اذان الفجر ويفطرون مع اذان المغرب ، مما ينفي المتداول عن هذه القرية من معلومات في المواقع الالكترونية والانتر نت .

اقصر ساعات الصيام في العالم – الحقيقة

إن الموقع الجغرافي لدولة الأرجنتين يجعلها هي أقل دول العالم في ساعات الصوم ، فقد بلغت ساعات صيام شهر رمضان فيها 10 ساعات فقط وهي الاقصر على الاطلاق.

بينما في استراليا فبلغت ساعات الصيام 11 ساعة في اليوم .

وتأتي ايسلندا في اطول دول العالم في عدد ساعات الصوم ، حيث بلغت ساعات الصوم فيها ما يقارب 22.30 ساعة في اليوم .

فسبحان الله .. الذي هذا الاختلاف في المواقيت ، بين شرق وغرب . ومنم جهة لاخرى في هذه الارض الشاسعة .

فتعالت اسمائه وصفاته عما يصفون علوا كبيرا..

انقل هذه المعلومة الصحيحة .. وصحح هذه الافكار الخاطئة .

وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد ..

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