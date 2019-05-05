أطول ساعات صيام في العالم

سجلت الدنمارك أطول فترة صيام في العالم ، حيث سيصوم المسلمين في دولة الدنمارك ما يقارب 21 ساعة ، علما انه يتم تحديد ساعات الصيام حسب خطوط الطول ودوائر العرض ،وموقع الدولة قربها او ابعدها عن خط الاستواء .

وحسب ما سبق ذكره بخصوص كيفية التحديد ، فإن ايسلندا هي ثاني دولة لمدة الصيام حيث سيصوم المسلمين في دولة ايسلندا ما يقارب 20 ساعة ، تليها دولة السويد و النرويج حيث يقدر وقت الصيام فيهن 19.50 ساعة ، و ذلك حسب الخارطة العالمية .

وايضا بعض الدول الاخري مثل ، دولة هولندا و دولة بلجيكا 18 ساعة و30 دقيقة ، و دولة إسبانيا 17 ساعة و 30 دقيقة ، و دولة إنجلترا و دولة ألمانيا 16 ساعة و30 دقيقة. وتكون مدة الصيام في الولايات المتحدة و دولة فرنسا و دولة إيطاليا 16 ساعة.

حيث ان الدول العربية متوسط مدة الصوم فيها بمعدل 15 ساعة ، بينما في الدول الأوروبية يصوم المسلمون أكثر من 21 ساعة كما هو الحال في الدنمارك ، و20 ساعة في دولة فرنسا مثلا إلى 16 ساعة.

الشرع وطول ساعات الصيام

حاول كثير من المسلمين البحث عن فتوي تخفف عن المسلمين في الدول الاوروبية والغربية الا ان الامر ليس بيد احدا من العلماء ، لان الامر به نص شرعي واضح وضوح الشمس ، وبرغم من ذلك قد تجرأ البعض على ذلك بفتوي لم يجمع عليها العلماء .

الحكمة الربانية من طول ساعات الصيام

ولكن ,,

سبحان الله .. ان الدول التي تكون فيها ساعات الصيام اكثر مقارنة بالدول الاخرى ، نجد أن الجو يكون فيها معتدل بل ومائل الى البرودة في بعض الاحيان ، في حين ان الدول الاخرى التي تصوم ساعات اقل يكون الجو فيها معتدل وحار في بعض الدول ، ومن ناحية اخرى تكون مشقة الصيام اكثر .

إن الامر هو حكمة ربانية ، لان الحكمة هو اعتبار الخلاصة من هدف الصيام ، ولا ننظر الى الموضوع على عدد ساعات ، إن العامل النفسي لفعلك لاي امر هو المحدد الرئيسي لصعوبة او سهولة الامر، فإذا كنت تفعل امرا لا تريد او لا تحب ان تفعله فإنك تشعر بان الوقت ممل وبطيء بشكل قاتل .

في حين اذا كنت تفعل امرا تحبه او ترغب ان تفعله فانك تشعر بان الوقت مر بسرعة ورغبة في معاودة فعله مرة اخرى ولا تريد الوقت ان ينفذ.

اهم ما في الموضوع هنا هو ان نستشعر حلاوة ولذة هذه العبادة، ونبحث في كل يوم ، وكل ساعة عن الحلاوة المفقودة ، ونكتشفها ونستشعرها ونعيش بها يومنا كله.

إن الجوع في نهاية الامر يسذهب وينتهي ، ويبقى الاجر والثواب بإذن الله ، في هذه اللحظة لحظة الافطار تشعر بأمر لا يوصف بمدى لذة القبول بإذن الله ..

نسأل الله العلي القدير ان يعيننا على طاعته وحسن عبادته ، ويقدرنا على الصيام والقيام ، ويتقبل منا ومن امة الاسلام اجمعين ، اللهم امين امين ..

والحمد لله رب العالمين …

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