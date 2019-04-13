أجمل ثلاث وجهات لقضاء عطله في بنما

هناك الكثير من الوجهات الرائعة لقضاء عطله في بنما وأماكن سياحية ممتعه لايجب أن يفوتها أي زائر وهي :

الجزر : جزر (غونا يالا ) التي عرفت سابقا بجزر (سان بلاس) ذات الأكواخ الصديقة للبيئة والنزل الصغيرة، واحده من أجمل الأماكن في المنطقة التي تجعلك تعتقد انك تحلم لروعه مياها الزرقاء المرصعة بالجزر ويمكن الوصول إليها جوا فقط في طائره صغيره .

2.بلده بوكيتي : بلده جبليه صغيره حيث يمكنك الاستمتاع بمناظر جبل بنما ألمذهله هناك حيث يمكن الوصول اليها بالسيارة من بنما في رحله تستغرق سبع ساعات ، ولاتنسى زيارة مطعم (The rock) احد أفضل المطاعم هناك حيث يمكنك تناول وجبه فاخره أو التوجه إلى مدينه ( فالكون) لتناول ميلك شيك التوت الطازج اللذيذ، أضافه إلى العديد من الأماكن الرائعة التي يمكنك زيارتها هناك مثل المتنزه الشهيرهناك حيث يمكنك رؤية النقوش الصخرية القديمة .

3.مدينه بنما : المدينة الخلابة على طول خليج بنما حيث يمكنك زيارة( كاسكو) مركز مجتمع الفن هناك الذي يزخر بعروض الافلام وحفلات القطع الفنية، أضافه إلى الاطعمه اللذيذة التي لابد من تجربتها هناك كما يمكنك الذهاب للمشي مسافات طويلة لمشاهده طيور( غامبوا) في حين تعد (بلازا بوليفار) في كاسكو أكثر الأماكن المفضلة لدي السياح هناك فهي محاطة بالمقاهي اضافه الى العديد من أماكن عروض الموسيقى بانواعها كالسالسا والجاز والروك أضافه إلى الموسيقى الكلاسيكية .

هي مدينه مريحه وعصريه مليئة بالعديد من الانشطه المنوعة فقط اذهب واستكشف بنفسك .

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