تم الإعلان اليوم عن الفيلم الهندي Zero في عيد ميلاد شاروخان 2 نوفمبر عن فيلم جديد بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم، في إطلاله جديدة من النجم العالمي شاروخان، حيث تم إعلان الفيلم بالتزامن مع تاريخ ميلاد Shah Rukh Khan المولود في نيودلهي بالهند، حيث يعتبر النجم العالمي شاروخان احد الفنانين الأثرياء على مستوى العالم إذ قدرت ثروته في الفترة الأخيرة بحوالي 600 مليون دولار، ويتميز شاروخان بكثرة معجبيه ومتابعيه على مستوى العالم، حيث تم الإعلان اليوم عن الفيلم الجديد زيرو الذي وجد استقبال وحفاوة من المتابعين شاروخان بتدشين هاشتاج ليصبح ترند عالمي تحت وسم ‎#ZeroTrailer في أول ساعة من إعلان الفيلم صفر بمشاركة انوشكا شارما ومشاركة كاترينا كيف الذي بدأ ينتظره الكثير.

فيلم شاروخان الجديد Zero صفر

من خلال إعلان الفيلم الجديد Zero يشارك شاروخان أنوشكا شارما وكاترينا كايف في الفيلم، وتم الإعلان عن فيلم صفر في مدة 3 دقائق تقريبا، حيث يظهر شاروخان في الفيلم كمساعد لباوا سينغ حيث يرغب شاروخان من الزواج بالفتاة الجميلة، بعد أن يتظاهر الوقوع في حب الفتاة الجميلة، ثم يعثر على صديقته القديمة التي أصبحت نجمة بوليوود، سلسلة من الأحداث الكثيرة للفيلم الجديد صفر بطولة شاروخان وكوكبة من نجوم بوليوود، ومن المقرر أن يعرض فيلم شاروخان الجديد صفر بنهاية العام الجاري 31 ديسمبر.

أغنية فيلم زيرو الهندي

تم طرح أغنية فيلم zero الهندي بطولة شاروخان عبر اليوتيوب، وقد حققت الأغنية اكثر من 25 مليون مشاهدة على اليوتيوب أول يوم من إطلاقها، يأتي هذا بالتزامن مع قرب موعد الفيلم الهندي صفر والذي من المقرر عرضه في ديسمبر 2018، وتأتي الأغنية في مشاهد رومانسية رائعة بين النجم شاروخان وانوشكا أبطال الفيلم الهندي صفر الذي بات ينتظره الكثير حول العالم.