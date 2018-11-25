“وزارة الدفاع المصرية” تنتج “أمجاد سيناء” .. فيديوهات تعرض لأول مرة

القناة الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً, موقع “يوتيوب” , الخاص بوزارة الدفاع المصرية, قام بنشر ثلاثة من المقاطع المصورة بالفيديو قامت بإنتاجها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة, لتجسد مجد و عظمة الأرض الطاهرة سيناء.



الفيديو الاول جاء ليحمل عنوان “سيناء ملحمة شعب و جيش” :



حيث تم إستعراض مشاهد فيه لأول مرة يتم نشرها لتتحدث عن الاستعدادات العسكرية قبل تحقيق النصر العظيم نصر حرب أكتوبر 1976, كما تنشر أيضاً ملحمة العبور و استعدادات القوات لها.

الفيديو الثانى جاء باسم “سيناء أرض البطولات” :



مدة المقطع المصور تبلغ الـ12 دقيقة, و خلالها يتم استعراض العديد من اللقطات من طابا و شبة جزيرة سيناء, و رحلات الخارج و اجتماعات للقادة و أخرى دبلوماسية و الكثير غيرها.

الفيديو الثالث يحمل عناون “سيناء.. أرض الأمجاد” :



جاء به العديد من الفنانون الذين أخذوا يتحدثون عن الملحة الكبرى التاريخية و عظمة سيناء و جيش مصر, و من أبرز الذين ظهروا بالمقطع الكاتب جمال الغيطاني, و الفنانة سميرة عبد العزيز, و رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق, لواء أركان حرب عبد المنعم سعيد, و غيرهم الكثير.

و مما هو جدير بالذكر بأن تلك المقاطع المصورة قد تضمنت أصوات للفنانين مع موسيقى تصويرية رائعة, و علوة على هذا تلاوة بعض من آيات القرآن الكريم و بالأخص سورة “التين” .