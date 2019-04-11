كواليس أمير كرارة في مسلسل كلبش 3 رمضان 2019 .. تعرف الآن علي اخر أخبار الجزء الثالث من مسلسل كلبش

بعد النجاح الباهر الذي حققه الفنان أمير كرارة في الجزأين الأول والثاني من مسلسل كلبش بدأ تصوير الجزء الثالث من المسلسل والمقرر عرضه في رمضان 2019 وبدأ تصوير الإعلان الخاص بالمسلسل وقد عرضه مخرج المسلسل المخرج يبتر ميمي علي صفحته الشخصية علي انستجرام حيث أوضح الفيديو الإعلاني الخاص بالمسلسل انتقام سليم الأنصاري بشكل مختلف من أعداءه وكيف سيعود إلي الحياة بعد نقله المستشفي

المشاركين في تمثيل و إخراج مسلسل كلبش الجزء الثالث

يشارك في بطول المسلسل في هذا الجزء بجانب الفنان أمير كرارة الفنان القدير أحمد عبد العزيز وهشام سليم وهالة فاخر و الفنان أحمد العوضي وأميرة العايدي ومحمد عبد الرازق والفانا احمد إمام وعدد اخر من خبراء الوسط الفني والممثلين وكان هذا الجزء من تأليف باهر دويدار و أخراج يبتر ميمي و إنتاج شركة سينرجي للإنتاج بإدارة تامر مرسي.

بالفيديو كواليس أمير كرارة في مسلسل كلبش 3 رمضان 2019

الفيديو التالي يوضح بعض كواليس مسلسل كلبش الجزء الثالث والذي تم نشره علي قناة اليويتوب الرسمية الخاصة بشركة الإنتاج والذي يوضح بعض تفاصيل التصوير وإحداث المسلسل البسيطة وهذا بعد انتهاء الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني بموت سليم الأنصاري حيث قتله أعداءه وتم اخذ العزاء ثم يظهر في اخر الحلقة ليوضح لنا انه لم يمت وانه هناك تكملة تأتي في هذا الجزء والذي من المتوقع ان يكون الجزء الاخير للمسلسل بقتل سليم الأنصاري لكافة أعداءه

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