كليب وكلمات أغنية بابا “محمد رمضان” ينطلق مع روتانا

أصدرت اليوم منذ دقائق شركة روتانا أغنية بابا للفنان الشهير محمد رمضان، حيث أصبحت أغنية بابا أول أغنية في تراند مصر على اليوتيوب “أي المحتوى الشائع” وليس على اليوتيوب فقط! بل على الفيسبوك وتويتر وإنستاجرام، وأحب أن أتي بكلمة للكاتب والشاعر مدحت العدل، حيث قال في لقاءات له على بعض برامج التوك شو أن محمد رمضان، ظاهرة مثل عمرو دياب وعبدالحليم حافظ!، ومن الواضح في واقعنا اليوم أنه لا يخطى فما قاله، ولذلك سوف نعرض لكم في موقع نجوم مصرية فيديو لمشاهده وإستماع كليب أغنية بابا، وأيضاً كلمات الأغنية للفنان محمد رمضان.

كلمات أغنية بابا محمد رمضان

وبالطبع كما معروف موقع نجوم مصرية مهتم بكل جديد وحصري وشائع في الوطن العربي، ولذلك يقدم لكم اليوم كلمات أغنية بابا، التي منذ صدور برومو الأغنية وهي تراند!

بابا… بابا مين يابني

بابا… بابا إيه يابني

بابا… بابا مين يابني

بابا… بابا إيه يابني الي جاي هيوجع اكتر

دي حقيقة ومش بتكبر

عاوزك تقعد تتفرج

زلزال وبمليون ريختر زلزال زلزال زلزال بيهز جبال

زلزال زلزال زلزال بيهز جبال شاغلك متشغلنيش

كلام وفعل مفيش

مليش انا في التهويش

بطير زى الخفافيش ياتبقي قد كلامك

ياتخلي كلامك قدك

هاتكون قدامي ههدك

زلزال نازل علي أرضك زلزال زلزال زلزال بيهز جبال

زلزال زلزال زلزال بيهز جبال بابا… بابا مين يابني

بابا… بابا إيه يابني

بابا… بابا مين يابني

بابا… بابا إيه يابني أنا أسد الغابة

جمهوري مسيطر وفي ظهري بمليون دبابة

لو عند بعند انت اللي بدأت أنا كدة هتغابه

دانا أسد الغابه وبتاع أفعال مش قولنا وقال ولا عمري ف يوم أتهز

انت زيك زى كتير تانيين أخرك بسنانك جز زلزال زلزال زلزال بيهز جبال

زلزال زلزال زلزال بيهز جبال انتوا مين بقالكوا سنين نايمين

صحيتوا لقيتونا راكبين

شوفوا انتوا فين واحنا فين احنا فين احنا فين بابا… بابا مين يابني

بابا… بابا إيه يابني

بابا… بابا مين يابني

بابا… بابا إيه يابني زلزال وبمليون ريختر زلزال زلزال زلزال بيهز جبال

زلزال زلزال زلزال بيهز جبال

شاهد وإستمع لأغنية بابا للفنان محمد رمضان

أتمنى أن تشاهد بعين العقل وليس العاطفة ولا الميول والتقليد لأسلوب التعالي والنرجسية.

رأيي في أغنية بابا وما يقدمه الفنان محمد رمضان

منذ ظهور ظاهرة المحمد رمضان! وأصبح يظهر في مجتمعنا المصري أشياء غريبة، مثل أن ترى الكثير من الشباب يقلدونه في حلقة الرأس ولغة الجسد والحركات التي جسدها محمد رمضان في بعض الأفلام زي الألماني وعبده موتة، ولكن هُم شباب ربما يعقلون في يوم من الأيام، ولكن المشكلة الحقيقة هي تأثير محمد رمضان على الأطفال في سن النشأة والتربية، وإذا كنت مصري ستفهم ماذا أعني لأنك بالطبع حدث معك بعض المواقف مثل أن ترى طفل يهتف ويقلد محمد رمضان في بعض أدوار البلطجة والسف والتفاهه، للأسف معظم أعماله ناقصة أخلاق، ودائماً يحكمها التعالي والتكبر، وذلك له دلاله في علم النفس حيث يوجد في علم النفس ما يسمى بالنرجسية أي باضطراب الشخصية وحب النفس (يمكنك أن تبحث عن “النرجسية”)، وذلك يظهر على سلوكه في مايقدمه وملامحه، وإذا كان محمد رمضان غير ذلك كما يدعي البعض وأن ما يقدمه من فن! يتطلب ذلك، لا أختلف معك أخي الكريم ولكن ما يقدمه وما يظهر لي سوف يعود على المجتمع بشكل كبير وأعتقد أن شاهدت ذلك بنفسك، وذلك رائي ولا أختلف مع أحد أطلاقاً ولكني أتحدث عن ما ظهر أمامي في الشاشات والمجتمع.

وأحب أن أختم رأئي بمقولة لفرجينيا روميتي تقول: (قيمة الذات ليست فيما تعرفه، ولكن فيما تقدمه)

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