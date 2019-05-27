كلمات مهرجان المارد الأبيض “الزمالك” حمو بيكا 2019 .. النسخة الأصلية بالفيديو

اطلق مطرب الأغاني الشعبية حمو بيكا مهرجان المارد الأبيض اليوم بالتزامن مع فوز الزمالك، وقد حقق مهرجان الزمالك لحمو بيكا مشاهدات عالية واليكم كلمات مهرجان المارد الأبيض مكتوبة حتى يسهل على مشجعي نادي الزمالك فراءتها، وقد صعد مهرجان الزمالك إلى الترند في فترة قصية، وذلك عبر موقع تويتر، حتى تصدر وسم حمو بيكا تويتر، والجدير بالذكر أن حمو بيكا اطلق مهرجان رب الكون ميزنا بميزة والذي كان سبباً كبيراً في نجاح المطرب الشعبي حمو بيكا.

كلمات مهرجان المارد الأبيض – حمو بيكا

إليكم كلمات مهرجان نادي الزمالك والتي اطلق عليه المارد الأبيض مع استعراض فيديو كليب حمو بيكا الجديد.

كلمات مهرجان المارد الأبيض

مركز أول تاني .. واخد حقي مقدماً. مشيتي لها سعر وثمن .. وهغني واقول أنا مؤتمن في السالك في السالك .. أسطورة فوق ارض مهالك ظابط اللعب يا زمالك .. والباقي عايز يتعالج فارد على صحبي بقوة .. فريق مسيطر بره وجوه في الزمالك 11 فتوة .. كل ما يلعب سايب علامة اعلام في الفيفا الراقية .. دا اللي مشرف افريقيا عملنا اللى عيلنا يا بو حافية .. دا على افريقيا الزعامة 10 – 9 – 7 – 2 ثلاث اربع قمر صناعي .. في المصارعة هجوم دفاعي انا حقي بجيبو بدراعي .. واخد ثقة البني آدمين الجند جندش خط الجون .. كهربا سرعة الصوت الزمالك نادي الأسود .. ابيض على ابيض يا جميل شجع ناديك يتشرف بيك .. هات شماريخ ولع بوابير عدي فوق المستحيل

واليكم مهرجان الزمالك بالفيديو

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