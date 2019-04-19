كلمات اغنية متزعليش للفنان احمد كامل تبهر الجمهور بشكل كبير جدا حيث انه منذ قليل نشر الفنان احمد كامل علي قناته الرسمية على اليوتيوب اغنية متزعليش Matza’lesh احمد كامل ولقت الكثير من الإعجاب بعد لحظات من نشرها وصلت قناة احمد كامل علي اليوتيوب ما يقارب من 1 مليون مشترك في وقت وجيز جدا والقى شهرة كبيرة في الأونة الاخيرة وبالتحديد بعد اغنية مبقتش اخاف من اليل, والأن سنعرض لكم في هذه المقالة كلمات اغنية متزعليش الجديدة لفنان احمد كامل.

نشرت اغنية متزعليش احمد كامل علي القناة الرسمية بتاريخ 19/4/2019 في تمام الساعة 7 مساء حيث حصدت اكثر من 200 الف مشاهدة بعد ساعة من نشرها وهذا يدل على إعجاب الكثير من الأشخاص بالأغنية, أغنية متزعليش نشرت بشكل فيديو كليب عالي الجودة علي اليوتيوب ومن المتوقع ان تصبح الأغنية تريند رقم 1 على اليوتيوب مثل اغنية مبقتش اخاف من الليل التي حصدت اكثر من 16 مليون مشاهدة وظلت اكثر من 15 يوم تريند رقم 1 علي اليوتيوب, والأن سوف ننشر لكم كلمات اغنية متزعليش احمد كامل 2019.

كلمات اغنية متزعليش احمد كامل

اغنية متزعليش غناء احمد كامل كلمات احمد كامل الحان احمد كامل توزيع اسلام شيتوس مونتاج جوزيف زوقا اخراج اسلام هشام

الأن سنعرض لكم كلمات اغنية متزعليش احمد كامل الجديدة 2019

كلمات اغنية متزعليش احمد كامل

متزعليش انا مش بعيد انا موجود

الليل غريب والزكريات وسط الغيوب

لو يوم اخاف انا بفتكر وامسح دموعي

هو الفراق يوجع تملي مفيش رجوع

ليلي ليل ليلي ليل يا ليلي ليل

ليلي ليل ليلي ليل يا ليلي ليل

ليلي ليل ليلي ليل يا ليلي ليل

بتوحشيني بنده عليكي وبفتكر حاجات ساعات بضحك مع اني بتقتل

تسبقني روحي في المكان اللي احنا كنا بنقصده

لونت لون الكون غميئ والقلب لسه بيرفضه

وعينه فاكره مش بتنسى مش بتقبل حد غيرك يملئ قلب

عقلي عارف ان ممكن يبقي يوم حاسس بضعف خايف يكون في الوحدة متعلق

الوحدة زي الموت مبتفرق الا طويل قمرنا يغيب ولسه الليل ملهوش عزيز

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