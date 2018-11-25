كلمات اغنية ضعفي شيرين تشغل بال الكثييرن حيث ان هذه الاغنية خاصة تعلق مع الجمهور بشكل غير طبيعي عن باقي الألبوم, هذا لا يعني ان الألبوم سئ بالعكس ألبوم “نساي” الجديد 2018 للفنانة شيرين هو اول البوم في عام 2018 الذي يترك بصمة مع الجمهور, ومنذ قليل تم الأعلان عن ألبوم “نساي” علي القناة الرسمية للفنانة شيرين علي اليوتيوب, ومن هنا سوف نوفر لكم كلمات اغنية ضعفي للفنانة شيرين من خلال هذا المقال علي موقع نجوم مصرية حيث اننا تطرقنا الي عرض كلمات بعض الأغاني من البوم “نساي” الجديد للفنانة شيرين 2018 في موقع نجوم مصرية ومنهم اغنية نساي هذه الاغنية الأولي في الألبوم والذي تم تسمية الألبوم بأسمها والأغنية الثانية هي اغنية تاج راسك شيرين الدرامية من أصلها حيث ان كلمات هذه الاغنية تدخل اعماق القلب في لحظات وهي من الحان خالد عز ومن كلمات الشاعر العظيم أمير طعيمة ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم كلمات اغنية ضعفي شيرين.

كلمات اغنية ضعفي شيرين

والآن سوف نستعرض سويا كلمات أغنية ضعغي شيرين من ألبوم “نساي” 2018 التي أعجبت الكثير من الأشخاص وتركت بصمة مميزة وبكلماتها الشيقة جدا, ونحن هنا من خلال هذه المقالة على موقع نجوم مصرية نوفر تلك الكلمات.

ضعفي بيصعب عليا وعشان عزيز عليا ببعد ساعتها عن اي حد انا بعرفه وبخاف لضعفي ساعتها مني يخوفه ضعفي بيصعب عليا وعشان عزيز عليا ببعد ساعتها عن اي حد انا بعرفه وبخاف لضعفي ساعتها مني يخوفه وافضل كده لحد ما اهدي لحد ما اقوي لحد ما اقدر من تاني اواجه وافضل كده لحد ما اهدي لحد ما اقوي لحد اقدر من تاني اواجه مقدرش اواجه نظرة عيونه فرحانه فيا الناس لبعض دي كلمة بطلت كان ليها وقت زمان وخلصت في حد ينفع يقول لحد ما تحس بيا انا عندي اعيش لوحدي احسن وأتعب شوية من اني ارخص نفسي ولا اصعب في يوم علي حد يمكن يعطف عليا وافضل كده لحد ما اهدي لحد ما اقوي لحد ما اقدر من تاني اواجه وافضل كده لحد ما اهدي لحد ما اقوي لحد ما اقدر من تاني اواجه وافضل كده لحد ما اهدي لحد ما اقوي لحد اقدر مقدرش اواجه نظرة عيونه فرحانه فيا يا ناس دي كلمة ساعات تصبر ساعات تغير ساعات تخلي الصبر يحلي في النفوس معرفش مستخسرين الكلمة فيا يا ناس دي كلمة ساعات تصبر ساعات تغير ساعات تخلي الصبر يحلي في النفوس

كلمات اغنية ضعفي للفنانة شيرين السيد محمد عبد الوهاب تعجب الكثير من الفئات العمرية الاطفال والشباب والكبار حيث حصد البوم “نساي” الجديد للفنانة شيرين عبد الوهاب علي عدد كبير من المشاهدات علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتبهرنا دائما شيرين بتقديم افضل ما عندها ونحن دائما في اشتياق لاغانيها.