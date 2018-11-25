كلمات اغنية شو محسودين تعجب الكثير من المشاهدين نشرت قناة روتنا للصوتيات اغنية جديدة للفنان سعد رمضان وهو مغني لبناني من مواليد قرية برجا وسط عائلة تعشق الموسيقي, اشتهر الفنان سعد رمضان واصبح لديه العديد من المتابعين نظرا لصوته المميز وأدائه الرائع في الأغاني الرومنسية نشرت اغنية شو محسودين سعد رمضان اليوم الجمعة الموافق 23 /11/ 2018 حيث نالت في وقت قصير من نزولها علي إقبال شديد من الجماهير وعدد مشاهدات كبير علي اليوتيوب وأنتشرت علي مواقع التواصل الأجتماعي فيسبوك وتويتر, وبات الجميع يبحث عن كلمات اغنية شو محسودين سعد رمضان.

اغنية شو محسودين سعد رمضان

نشرت الاغنية اليوم الجمعة الموافق 23 /11/ 2018 علي القناة الرسمية لشبكة الصوتيات الشهيرة “روتانا” وحصلت علي عدد كبير من المشاهدات واللايكات وتمت مشاركة اغنية شو محسودين سعد رمضان علي مواقع التواصل الأجتماعي الشهيرة مثل تويتر وفيسبوك.

الاغنية شو محسودين المغني سعد رمضان كلمات علي المولي ألحان جاد قطريب توزيع جيمي حداد

كلمات اغنية شو محسودين سعد رمضان

كلمات اغنية شو محسودين الذي يبحث عنها الجميع, وهنا من خلال هذه المقالة علي موقع “نجوم مصرية” سوف نوفر لكم تلك الكلمات.

شو محسودين انتي وانا شو محسودين علمنا الناس كيف بكونوا المغرومين منقط حب وسعادة وإحساس فصاروا يقولوا عنا مجانين ما حدا خصوا فينا نحنا حرين نحنا من الحب خلقنا وهني خلقوا من طين صدقيني ثلاث أرباعهن من بعضن زهقانين تيصيروا متلي ومتلك بدن يا حياتي سنين ما حدا خصوا فينا نحنا حرين نحنا من الحب خلقنا وهني خلقوا من طين صدقيني ثلاث أرباعهن من بعضن زهقانين تيصيروا متلي ومتلك بدن يا حياتي سنين والله قليل ياللي نحكى عنا قليل عملنا كل شي قالوا عنو مستحيل عشنا حياة ما شافوها بالأحلام فصاروا يقولوا عنا مجانين ما حدا خصوا فينا نحنا حرين نحنا من الحب خلقنا وهني خلقوا من طين صدقيني ثلاث أرباعهن من بعضن زهقانين تيصيروا متلي ومتلك بدن يا حياتي سنين ما حدا خصوا فينا نحنا حرين نحنا من الحب خلقنا وهني خلقوا من طين صدقيني ثلاث أرباعهن من بعضن زهقانين تيصيروا متلي ومتلك بدن يا حياتي سنين

ويستمر النجم سعد رمضان في تقديم المزيد من الأغاني النجاحة مثل اغنية شو محسودين, وها نحن من خلال موقع نجوم مصرية وفرنا لكم كلمات اغنية شو محسودين سعد رمضان, والجدير بالذكر ان عائلة سعد رمضان تعشق وتحب الأغاني الموسيقي.

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