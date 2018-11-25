كلمات اغنية بيت جدتى تعجب الكثير من المتابعين وخاصة الشباب حيث أن الفنان محمد العسيلي طرح اغنيته الجديدة بيت جدتي علي قناته الرسمية علي اليوتيوب والتي تحمل اسم محمود العسيلى حيث ألقت الأغنية نجاحا كبيرا في وقت قليل منذ ظهور الأغنية وأنتشرت بشكل كبير علي مواقع التواصل الأجتماعي الشهير فيسبوك وتويتر وهذه ليست الأغنية الأولي التي تصنع كل هذا النجاح, بل اغنية حلم بعيد التي حصدت اكثر من 15 مليون مشاهدة واغنية سهلة وبسيطة تعدت حاجز 2 مليون مشاهدة والان من خلال هذه المقالة علي موقع نجوم مصرية سوف نعرض سويا كلمات اغنية بيت جدتي محمود العسيلي.

نشرت اغنية بيت جدتى محمود العسيلى يوم الجمعة الموافق 23 /11/ 2018 ونالت اعجاب الكثير من المشاهدين في وقت قليل حيث تتمتع الأغنية بلون جديد وموسيقي جديدة وكلام مرموق وإحساس وأداء الفنان محمود العسيلي جعل الأغنية تصبح أكثر وضوحا حصدت أغنية بين جدتي محمد العسييلي علي عدد كبير من المشاهدات علي اليوتيوب وأصبحت تريند رقم واحد ونحن الأن سوف نوفر لكم كلمات أغنية بيت جدتي محمود العسيلي.

كلمات اغنية بيت جدتى محمود العسيلى

فتحت عنيا لقيت ناس ولمة وبيت

ويوم الجمعة مليان بعيلة بتملي المكان

حب كبير فرحة وخير وإحساس بالأمان

بيت جدتي الجميل موجود هنا بقاله زمان

بيت جدتي الكبير

كبار وصغيرين حبينه تاخدنا الدنيا ومش ناسينه

واللي سابونا مش سايبينه طيفهم بينا مالي الأركان

من بدري الصبح وأنا صغير وولادي اهم والله ما اتغير

لعب وعيلة كأنه عيد .. راحة ونور عمال بيزيد

في الدنيا دي لما جيت واخدوني وروحنا هناك

عشت فيه كان ليا سبوع حلقات وبرجلات

شايف كل حياتي فيه حاجات جاية وذكريات

وأول مرة فيه صليت وهنا كتابي أتكتب

بيت جدتي الكبير

صواني بالكحك مملية

فطار العيد ريحة الطعمية

والجمعة رز عليه ملوخية

عادة لينا مهما نغيب

مهما مشيت فيه ليا مكاني

مهما بعدت انا هرجع تاني

سايب فيه قلبي وعنواني

دايما ليا الباب مفتوح

وإلي هنا نكون قد انتهينا من كتابة كلمات اغنية بيت جدتي محمود العسيلي, وترقبو من خلال موقع نجوم مصرية كلمات اغاني ابرز واشهر الفنانين المحبوبين.

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