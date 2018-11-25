كلمات اغنية بياعين الصبر شيرين, تعتبر اغنية بياعين الصبر شيرين من الاغاني المميزة والمؤثرة في نفس الوقت لان اغنية بياعين الصبر تعبر بكل احساس عن مدي العمق في الأغنية كما ان الفنانة المبدعة شيرين عبد الوهاب لها لسمة خاصة في غنئها حيث يعتبرها البعض المغنية المتميزة رقم واحد في مصر وفي الوطن العربي, نشرت اغنية بياعين الصبر مع الألبوم الجديد “نساي” للفنانة المبدعة الهرم شيرين عبد الوهاب, نشرت الاغنية علي القناة الرسمية للفنانة شيرين عبد الوهاب علي اليوتيوب حيث حصلت علي عدد مشاهدات كبير جدا هي وباقي اغاني الألبوم سبق وعرضنا كل كلمات اغاني البوم نساي هنا علي موقع نجوم مصرية والان سوف نعرض لكم كلمات اغنية بياعين الصبر للفنانة شيرين عبد الوهاب, كلمات اغنية بياعين الصبر.

كلمات اغنية بياعين الصبر

نشرت اغنية بياعين الصبر شيرين اليوم الأربعاء الموافق 24 اكتوبر 2018 بالفعل كما صرحت عنها الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي علي تويتر معلقة البوم “نساي” سوف يعرض يوم 24 اكتوبر 2018 وبالفعل قد حدث, والان نعرض لكم سويا كلمات اغنية بياعين الصبر.

يا بياعين الصبر

شيلولي مناب

ده حبيب القلب ناسي

وأنا فاكراه

ادوني كمان شوية طولة بال

على تعب الحال

وأنا بستناه يابا نار الهوى غلابة

والذكريات متسابة

على قلبي مش رحماه

يابا قلبي وتر في ربابة

بيغني على

اغنية بياعين الصبر شيرين اغنية مظلومة في البوم “نساي” من حيث عدد المشاهدات مع انها اغنية جميلة ورقيقة ونحنا وفرنا لكم في هذه المقالة كلمات اغنية بياعين الصبر للفنانة شيرين عبد الوهاب.