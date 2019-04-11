كلمات اغنية بوم للفنان محمد رمضان تضم لون جديد من نوعية الأغاني التي يقدمها محمد رمضان, نشر الفنان محمد رمضان اغنية بوم الجديدة علي قناته الرسمية علي اليوتيوب التي حصدت اكثر من 4.5 مليوم مشترك في فترة قصيرة, كما حصلت اغنية بوم الجديدة بعد ساعات من نشرها علي اكثر من نصف مليون مشاهدة وهذا يعتبر رقم كبير جدا في وقت قصير, وذلك يرجع لشعبية الفنان محمد رمضان الكبيرة والتي يستغلها بشكل مميز من فترة لأخرى بتقديم اغاني جديدة وبعضها مصورة فيديو كليب.

كلمات اغنية بوم محمد رمضان

نشرت اغنية بوم للفنان محمد رمضان اليوم الخميس الموافق 11/4/2019 علي اليوتيوب بشكل فيديو يظهر فيه كلمات اغنية بوم, محتوي الاغنية مثل سابقها من الأغاني الشهيرة للفنان محمد رمضان مثل اغنية نمبر وان واغنية مافيا مفيا واغنية الملك واغنية القمر واغنية فيروس جميعها نشرت علي القناة الرسمية للفنان محمد رمضان بشكل مميز منها المصورة فيديو كليب ومنها المكتوب كلمتها علي الفيديو, حصدت اغاني محمد رمضان في الفترة الأخيرة علي عدد مشاهدات كبير جدا حيث تعدت اغنية مافيا حاجز 100 مليون مشاهدة واغنية نمبر وان 100 مشاهدة ايضا.

والأن سوف نعرض لكم كلمات اغنية بوم الجديد للفنان محمد رمضان, والتي تعامل فيها فريق “المدفعجية”.

فريق عمل اغنية بوم

اغنية بوم غناء محمد رمضان كلمات شيندي توزيع ديزل وشيندي ماستر ديزل

كلمات اغنية بوم محمد رمضان

اللي يقول.. طب ما يقول.. دة أكيد مغلول.. ميشغلناش

اللي يقول في كلام افلام وبفعله مجاش.. ميشغلناش

اللي كيبرهم جالي وقف قصادي وباش.. ميشغلناشا

اللي رخيص بيطبل للي بيقبض كاش.. ميشغلناش

اللي نكشنا ولما حضرنا هرب ومجاش

بتقول في اي كلام وملوش معني

هري كتير علي الفاضي يصدعنا

بتصدر طاقة سلبية متنفعناش

ابعد ما كفايا مرازية وودعنا

انا جوا الملعب خط هجوم, بوم بوم بوم بوم بوم

مش شايفك انا هعملك زوم, بوم بوم بوم بوم بوم

انا علي القمة وانت في بدروم, بوم بوم بوم بوم بوم

انا في مدينتكم عملت البوم, بوم بوم بوم بوم بوم

بوم بوم بوم, بوم بوم بوم

بوم بوم بوم, بوم بوم بوم

بوم بوم بوم, بوم بوم بوم

بوم بوم بوم, بوم بوم بوم

انا حالة انت اشتغالة اشغل بالي استحالة

دولا قالو لدولا عجلة رغي وشغالة

انا جيت بالعند فيهم جبت الامر بالإزالة

كفت ميزاني تكسب بالحب هطبق العدالة

انا الرشاش اللي مفيضاش, يلا تاني تاني

بوم بوم بوم, بوم بوم بوم

بوم بوم بوم, بوم بوم بوم

بوم بوم بوم, بوم بوم بوم

بوم بوم بوم, بوم بوم بوم

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