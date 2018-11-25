كلمات اغنية بحبك من زمان شيرين, نشرت اعنية بحبك من زمان شيرين اليوم وهي من ضمن البوم نساي الجديد للفنانة شيرين حيث نشرت الفنانة شيرين ا 3 اغاني منفصلة و8 اغاني دفعة واحدة كألبوم ومن الاغاني المنفصلة اغنية نساي شيرين وهذه الاغنية علي اسم الألبوم بينما الاغنية الثانية هي اغنية تاج راسك شيرين وهذه الاغنية انتشرت بشكل كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر خاصة وان هذه ا لاغنية هي الاولي من شيرين الذي تغني فيها بأداء اكثر من رائع واغنية تاج راسك تعتبر اغنية درامية حيث تتمتع بالون مختلف عن باقي الكليب اما الاغنية الثالثة والتي طرحت قبل الألبوم الكامل بساعات هي اغنية طيبة وجدعة ايضا تتميز بلون مختلف عن الألبوم وهو كليب كرتوني يعرض عندما تشغل الاغنية والان سوف نستعرض لكم من خلال هذه المقالة علي موقع نجوم مصرية كلمات اغنية بحبك من زمان.

كلمات اغنية بحبك من زمان شيرين

والآن سوف نستعرض سويا كلمات أغنية بحبك من زمان من ألبوم “نساي” 2018 التي أعجبت الكثير من الأشخاص وتركت بصمة مميزة وبكلماتها الشيقة جدا, ونحن هنا من خلال هذه المقالة على موقع نجوم مصرية نوفر تلك الكلمات.

بحبك من زمان من اول يوم قابلتك حبيبي والحب عليا بان لا هخبي تاني احساسي بيك وهقول آن الأوان مش حب عادي اللي جوه قلبي شكله اتقلب جنان بحبك من زمان من اول يوم قابلتك حبيبي والحب عليا بان لا هخبي تاني احساسي بيك وهقول آن الأوان مش حب عادي اللي جوه قلبي شكله اتقلب جنان دق الحب بابي من غير ما يقولي حاجة انا كنت اعمل حسابي خلاني اسهرله ليالي اه يانا من عذابي مش لاقيه كلام غير اني اني حلمت بيك دق الحب بابي من غير ما يقولي حاجة انا كنت اعمل حسابي خلاني اسهرله ليالي اه يانا من عذابي مش لاقيه كلام غير اني اني حلمت بيك فيك كل الحاجات اللي اتمنيتها حبيبي بجد ده مش كلام طيبتك حنيه قلبك حتي الاهتمام من نظرة عينك ليا بشوف اجمل غرام فيك كل الحاجات اللي اتمنيتها حبيبي بجد ده مش كلام طيبتك حنيه قلبك حتي الاهتمام من نظرة عينك ليا بشوف اجمل غرام دق الحب بابي من غير ما يقولي حاجة انا كنت اعمل حسابي خلاني اسهرله ليالي اه يانا من عذابي مش لاقيه كلام غير اني اني حلمت بيك دق الحب بابي من غير ما يقولي حاجة انا كنت اعمل حسابي خلاني اسهرله ليالي اه يانا من عذابي مش لاقيه كلام غير اني اني حلمت بيك

كلمات اغنية بحبك من زمان, استطاعت الفنانة شيرين الصعود علي التريند لعدة ايام من خلال ألبوم “نساي” الذي القئ شعبية كبيرة في الأونة الأخيرة وأشار احد المعجبين معلقا “بنحب كل جديد منك يا شيرين” ونحن هنا من خلال موقع نجوم مصرية سوف نوفيكم بكل جديد من الفنانة شيرين كما قدمنا لكم في هذه المقال كلمات اغنية بحبك من زمان.