بالفيديو .. سيمبا علي شكله الجديد – فيلم الأسد الملك 2019 – The Lion King

أعلنت شركة ديزني المتخصصة في صناعة الأفلام الكرتونية والأنيميشن والرسوم المتحركة في طرح الأعلان التشويقي لفيلم الأسد الملك The Lion King وسوف يعرض فيلم الاسد الملك The Lion King في شهر 19 يوليو القادم من عام 2019, حيث استطاع فيلم الأسد من اول ظهور له في عام 1994 أن يحقق نجاحا واسعا أستمر علي مد العصور واصبح له شعبية جماهيرية عالية جدا سواء من الصغار أوالكبار ويتميز فيلم الأسد الملك The Lion King بجمال التصوير وروعة الأنيميشن وجودة الصوت والصورة.

وقد عاد فيلم الأسد الملك The Lion King من جديد بعد غياب 24 عاما ليستكمل معنا باقي الأحداث علي مظهره الجديد حيث أن في النسخة الجديدة من الفيلم أصبحت دقة التصوير والجودة والصوت فوق الخيال وقد عرضت شركة ديزني الأعلان التشويقي لفيم الأسد الملك The Lion King لتبهرنا بالمظاهر والألوان الجديدة في الفيلم وخاصة ان فيلم الاسد الملك ترك بصمة كبيرة عند كل الفئات.

بعض الصور من إعلان فيلم الأسد الملك The Lion King

قصة فيلم الأسد الملك The Lion King مبنية علي أحداث قصة الأسد سمبا والذي أنتج أول فيلم له سنة 1994 والذي حمل نفس العنوان, ويعود الفيلم من جديد والذي يحمل نفس الأسم الأسد الملك The Lion King وهو من إخراج جون فافرو وبطولة دونالد غلوفر و بيونسيه و جيمس إيرل جونز و سيث روغن و شيواتال إيجيوفور.

الشخصيات الذي ستلعب الأدوار في فيلم الأسد الملك The Lion King

البطولة الدور دونالد غلوفر سمبا جاي داي مككاري سمبا الصغير بيونسيه نالا شهادي جوزيف نالا الصغيرة جيمس إيرل جونز موفسا شيواتال إيجيوفور سكار بيلي إيكنر تيمون سيث روغن بومبا جون أوليفر زازو جون كاني رفيكي ألفري وودارد سرابي إريك أندريه أزيزي فلورنس كاسومبا شينزي كيغان-مايكل كي كاماري

استطاع الأعلان التشويقي “التريلر” لفيلم الأسد الملك The Lion King أن يحصل علي إقبال شديد من المتابعين حيث حصد خلال ساعات من طرحه علي القناة الرسمية لشركة ديزني المتخصصة في صناعة الأفلام الكرتونية والانيميشن والرسوم المتحركة علي اليوتيوب علي أكثر من 20 مليون مشاهدة وأعجب به رواد مواقع التواصل الأجتماعي واصبح الجميع في إنتظار شديد للفيلم الذي من المقرر أن يعرض يوم 19 يوليو القادم من عام 2019.

