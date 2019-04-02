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عاجل – شاهد فيديو اعلان وكالة الأنباء الجزائرية لاستقالة الرئيس عبد العزيز بو تفليقة

كتب د. فادي رضوان آخر تحديث

يبدو بأن الربيع العربي لن يسترضي بعد أن بدأ مسيرته بالبوعزيزي، إلا أن ينهيها بعبد العزيز.

فقد أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم عن استقالة رئيس الجمهورية الجزائري “عبد العزيز بو تفليقة” 82 سنة، بعد أكثر من 20 سنة في الحكم.

وجاء في الخبر أن عبد العزيز بو تفليقة أخبر المجلس الدستوري الجزائري بإنهاء مهماته الرئاسية، وجاء هذا بعد أقل من ساعة من بيان من رئيس الأركان الجزائري تناول فيه المواد الدستورية، وهموم الرئاسة.

 

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عن الكاتب

د. فادي رضوان

مدير مجمع الترجمة الطبية، رئيس تحرير مجلة جديد الصحة والطب الإلكترونية. له الكثير من الكتب والمقالات المترجمة والمؤلفة في مجالات طبية وعلمية متنوعة.

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