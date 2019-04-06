تحديث.. حجز تذاكر القطارات سكك حديد مصر على الانترنت اونلاين توقيت و مواعيد القطارات والاسعار وروابط تحميل التطبيق وأسعار تذاكر القطارات

سكك حديد مصر خدمة حجز تذاكر القطارات، اعتاد عدد كبير من الأشخاص السفر والتنقل داخل كافة محافظات مصر بأكثر من طريقة والتى تسهل له عملية التنقل سواء من خلال الطائرات وأيضا القطارات والسيارات، وغيرها من وسائل التنقلات ولكن يوجد عدد كبير من المشاكل التى تقابل المواطنين ومن أهمها ارتفاع التكلفة، فنجد دائما ان التنقل بالطيران الداخلي أكثر وسائل التقل راحة ولكن مرتفع الثمن، ويليه فى وسائل الراحة والأمان القطارات، والذي يتم الإقبال عليها بصورة كبيرة وخصوصا” بين المصريين المنتقلين بصورة دورية فى الذهاب والعودة من الأعمال حيث اعتاد هؤلاء على حجز تذاكر القطارات بصورة دورية نظرا لسهولة التنقل وعنصر الأمان وأيضا انخفاض التكلفة بعض الشيء.

خدمة حجز تذاكر القطارات

ومع المتابعة المستمرة عن خدمة حجز تذاكر القطارات وعن مواعيد القطارات لكافة محافظات مصر سواء للوجه البحري والوجه القبلي وصعيد مصر، نجد دائما من يبحث باستمرار عن كيفية الحجز من خلال المنزل خشية فى الحصول على الوقت الكافي للذهاب الى محطة القطارات لحجز التذاكر.

تحديث أسعار تذاكر القطارات الدرجة الاولى والثانية

تحديث اليوم

جاءت عدد من التصريحات التى أعلنت عنها سكك حديد مصر خلال الساعات الماضية وسط تعديل وتحسين مستوى الخدمة عن الفترة التى من المتوقع ان يتم تأخير القطارات على بعض الخطوط نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك الحديدة وتحديث نظام الإشارات والتى تم العمل عليه منذ تولي الفريق كامل الوزير

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٣٠ دقيقة ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:- – القاهرة / أسيوط لمدة ٣٠ دقيقة – أسيوط / أسوان لمدة ٣٠ دقيقة ثالثًا: خط بنها / بورسعيد متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٣٥ دقيقة رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٢٠ دقيقة

تحديث اليوم وعن موعد القطارات أيام العطلة والاجازات

حيث حدد سكك حديد مصر خلال التصريحات التى أدلى بها رئيس الهئية حول مواعيد القطارات فى أيام الإجازة ، بأن كافة القطاعات تعمل بشكل دوري وبطاقة كاملة لمواجهة توافد المواطنين، وأيضا أفاد عن استعداد الهيئة للتعامل بشكل فورى مع التقلبات الجوية وحالة الطقس المتغيرة وهطول الامطار من فرض حالات الطواري على مستوى الجمهورية

كما أكد أشرف رسلان بأن هنالك فريق طواري لاستقبال أى شكاوي من المواطنين أو من عمليات التشغيل بكافة المحطات على مدار ال 24 ساعة لمتابعة القطارات والركاب.

تحديث اليوم مواعيد القطارات

من القاهرة الى سوهاج والعكس

عدد النتائج: 15

رقم القطار نوع القطار من إلى وقت القيام وقت الوصول الدرجة السعر 1902 اكسبريس مكيف (إسباني) القاهره سوهاج 12:15ص 06:40ص أولى مكيفة 90.48 934 خدمة خاصة القاهره سوهاج 01:00ص 07:40ص أولى مكيفة 161.2 980 خدمة خاصة القاهره سوهاج 08:00ص 02:45م أولى مكيفة 161.2 982 اكسبريس مكيف (إسباني) القاهره سوهاج 12:00م 06:55م أولى مكيفة 90.48 986 اكسبريس مكيف (إسباني) القاهره سوهاج 01:00م 07:50م أولى مكيفة 90.48

من القاهرة للاسكندرية

السعر 903 اكسبريس مكيف (إسباني) القاهره الاسكندريه 06:00ص 09:20ص أولى مكيفة 53.04 905 خدمة خاصة القاهره الاسكندريه 08:00ص 10:25ص أولى مكيفة 104 901 اكسبريس مكيف (إسباني) القاهره الاسكندريه 08:10ص 11:10ص أولى مكيفة 53.04 909 خاص شمال مكيف (توربيني) القاهره الاسكندريه 09:00ص 11:45ص أولى مكيفة 72.8 911 اكسبريس مكيف (إسباني) القاهره الاسكندريه 10:00ص 01:00م أولى مكيفة 53.04

كما أعلنت الحساب الخاص بهئية سكك حديد مصر من خلال شبكة التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر عن كيفية أنشاء حساب عبر الموقع الرسمي لسهولة التواصل وحجز تذاكر القطار للوجهه البحري والوجه القبلي يمكن المتابعة الموقع الرسمي لهيئة السكك الحديدية عبر وسائل التواصل الاجتماعى الفيس بوك

تحديث اليوم

رئيس هيئة السكك الحديد يوضح مزايا “أبلكيشن” حجز تذاكر القطارات وكيفية الحجز عبر الموبايل

وتفاصيل كافة مواعيد القطارات من خلال الهئية العامة لسكك حديد مصر والمتجهة بكافة أنحاء الجمهورية على الوجه البحرى والوجه القبلى، والتى تتيح تلك الخدمة لمعرفة مواعيد القطارات قبل السفر تيسيرا” وتسهيلا” على كافة المواطنين كما يمكنك عزيز المواطن الحجز من خلال الشبكة الالكترونية كما تم ذكره من قبل

تحديث اليوم

خلال التصريحات التى أدلى بها رئيس السكك الحديدية المهندس أِرف رسلان خلال المداخلة الهاتفية مع برنامج الحدث اليوم حول تعديل بعض مواعيد القطارات استعدادا للعام الدراسى الجديد والتى من المقرر العمل بها بداية الاسبوع المقبل ليتم تعديل نحو 28 قطار على النحو التالى

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على مواصلة المعرفة والحجز من خلال الموقع الرسمي لسكك حديد مصر والذي يمكنك الحجز من خلاله بكل سهولة من خلال الانترنت قبل السفر ب 48 ساعة وانت فى المنزل

مواعيد القطارات

تحديث اليوم

وخلال الساعات الماضية ومع انتشار أخبار حول فرض روسم جديدة على كراتين الركاب والتي يتم اصطحابها معهم داخل القطارات ، حيث اشارة أشرف رسلان رئيس هيئة سكك حديد مصر أن الرسوم يتم تحديدها من جانب مفتش القطار، وعلى الجانب الاخر نجد ان امتعة الركاب الخاصة والشخصية لا يتم فرض رسوم عليها ولكن مازد عن ذلك يتم احتساب رسوم عليه بواقع 5.5

حقيقة فرض السكة الحديد رسوم على كراتين الركاب.

مواعيد القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى

تحديث اليوم ثلاث تطبيقات لمعرفة مواعيد القطارات وحجز التذاكر 1- تطبيق “EgypT trains” – “قطارات مصر” ويمكنك تحميل التطبيق من خلال هنا ..

2- تطبيق “Rail Egypt”

ويمكنك تحميل التطبيق من هنا .. 3- تطبيق “حجز تذاكر القطارات أونلاين”

ويمكنك تحميل التطبيق من هنا ..

تحديث اليوم بدء حجز تذاكر القطارات لعيد الاضحى المبارك

وخلال التعاون المثمر التى تقوم به هئية السكك الحديدية عن بدء طرح تذاكر القطارات لعيد الاضحى المبارك حسب الجدول الذمنى حيث اضافة انه يتم طرح التذاكر فى شبابيك الحجز الموجود بالمحطات الرئيسية ، ليتم حجز المقاعد القطارات التى تتحرك ابتداء من 16 اغسطس الموافق 5 ذو الحجة الى كافة ايام العيد

تحديث اليوم خبر سار للمواطنين

تعمل سكك حديد مصر خلال الفترة الحالية على قدم وساق قبل عيد الاضحى المبارك لتوفير الراحة والامان للمسافرين على خطوط الشركة ولكافة انحاء الجمهورية على خطوطها الوجة القبلى والوجه البحري لمواجهة الزحام الشديد بسبب عطلة عيد الاضحى المبارك والتى اضافة الشركة عدد من القطارات لمواجهات الازدحام حيث رفعت الطاقة التشغلية لاضافة 26 قطار جديد مميز خلال الفترة من 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس الجاري، والتى تعمل على النحو التالي:

عدد 8 قطارات إضافية مكيفة من القاهرة إلى أسوان وبالعكس وتفصيلها كالتالى:

عدد 2 قطار مكيف رقم 1934 1935 مكيف بين القاهرة أسوان وبالعكس.

عدد 2 قطار مكيف رقم 1936 1937 مكيف بين القاهرة أسوان وبالعكس.

عدد 2 قطار مكيف رقم 1938 1939 مكيف بين القاهرة أسوان وبالعكس.

عدد 2 قطار مكيف رقم 1940 1941 مكيف بين الإسكندرية أسوان وبالعكس.

إلى عدد 2 قطار مخصوص مكيف بين القاهرة الإسكندرية وبالعكس.

وعدد 16 قطارًا إضافيًا مميزًا من القاهرة إلى أسوان وبالعكس وتفصيلها كالتالى:

تحديث اليوم

فى خبر سار من هيئة السكك الحديدية خلال الساعات الماضية عن تشغيل عدد م القطارات الإضافية فى الاتجاهين بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تم العمل بهذا ابتداء من العاشر من شهر يونيو وحتى السادس والعشرون من الشهر نفسه، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى أعداد المسافرين للوجهين القبلى والبحرى، وعلى الجانب الاخر تزويد عدد من العربات الاضافية لعدد 22 قطار مكيف مدرجين بالفعل بجدول التشغيل الطبيعى لاستعاب الاعداد أيضا

كما أضاف رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس السيد سالم أن كافة القطارات الإضافية تتضمن قطار مخصوص رقم 1934 مكيف من القاهرة الى اسوان فى نفس الفترة المحددة والذي يبدأ رحلته فى تمام الساعة 22.45 ليصل فى تمام الساعة 10:55 من صباح اليوم التالى وأيضا قطار مخصوص رقم 1935، أسوان – القاهرة والذى يبداء رحلته أيضا فى نفس الفترة والذى يبدأ رحلته فى تمام الساعة 19:00 والذي يحصل فى تمام الساعة 07:15 من صباح اليوم التالى

تحديث اليوم واجازة العيد

وخلال الفترة الحالية تقوم الجهات المعنية لقيادات الهيئة العام لسكك حديد مصر، بالعمل والمتابعة المستمرة وفرض حالة الطوارئ استعدادا” لعيد الفطر المبارك، وقد جاء القرار بإلغاء الإجازات والاستمرار فى العمل طوال أيام العيد لمتابعة كافة حركات القطارات على مستوى الجمهورية والتأكد من تقديم كافة التسهيلات لجميع المسافرين

الآن يمكنك الحجز باستخدام كروت الائتمان فتم تشغيل ماكينات اصدار التذاكر الذاتيه بمحطات الوجه القبلي : المنيا – اسيوط – سوهاج – الاقصر – اسوان

خطوات حجز تذاكر القطارات على الانترنت

ونشارك معكم كيفية الحجز بكل سهولة

1-الدخول إلى موقع سكك حديد مصر عبر الرابط التالي، اضغط هنا.

2- قم بتسجيل الدخول

3- اكتب جميع بياناتك الشخصية، ثم اضغط موافقة على الشروط والأحكام، ثم اضغط على إنشاء حساب.

4- بعد الانتهاء ستظهر لك قائمة بها التعليمات وقوائم – إنشاء حجز – الاستعلام عن التذاكر – رد قيمة التذكرة – إصدار التذاكر لدور حجز – الاستعلام عن دور حجز – إلغاء حجز وإدارة الحساب.

5- قم باختيار إنشاء حجز، واختار المحطة التي ستسافر إليها، والمواعيد المناسبة ثم اضغط التالي.

6- قم بإدخال بياناتك ثم اضغط التالي.

7- اختار عدد المقاعد التي ترغب في حجزها ثم اضغط دفع

8- قم بالدفع عن طريق الفيزا والكريدت كارد أو الدفع فوريا.

للشكاوى و الاقتراحات

عن خدمة الحجز بالانترنت يرجى الاتصال: البريد الإلكتروني: [email protected] فاكس: +2 02 2579 2594.

القاهرة 25753555-25753147

بنها 3252031

طنطا 3333031

كفر الزيات 2542348

تحديث معرفة كيفة الحجز بالفيديو

سكك حديد مصر خدمة حجز تذاكر القطارات

الجدول الزمني و الاسعار

وتابع أسعار وتوقيات قطارات سكك حديد مصر لكافة المحافظات من خلال الجدول الزمنى والاسعار من خلال الموقع الرسمي من هنا

مواعيد قطارات السكك الحديدية للوجه البحري

https://enr.gov.eg/ticketing/etay1.pdf

عدد النتائج: 18

رقم القطار نوع القطار من إلى وقت القيام وقت الوصول الدرجة السعر 903 اكسبريس مكيف (إسباني) القاهره الاسكندريه 06:00ص 09:20ص أولى مكيفة ثانية مكيفة 53.04 31.2 905 خدمة خاصة القاهره الاسكندريه 08:00ص 10:25ص أولى مكيفة ثانية مكيفة 104 72.8 901 اكسبريس مكيف (إسباني) القاهره الاسكندريه 08:10ص 11:10ص أولى مكيفة ثانية مكيفة 53.04 31.2 1109 سرعة مكيف درجة ثانية + مميز القاهره الاسكندريه 08:20ص 11:35ص ثانية مكيفة 31.2 909 خاص شمال مكيف (توربيني) القاهره الاسكندريه 09:00ص 11:45ص أولى مكيفة ثانية مكيفة 72.8 46.8

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