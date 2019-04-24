أجدد بطاقات تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك 2019-1440 وأجمل عبارات التهاني

احبائى كل سنة وانتم طيبين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك , أعاده الله علينا بكل اليمن والبركات , الجميع في انتظار شهر رمضان وندعوا بإستمرار ” اللهم بلغنا رمضان ” لجمال الروحانيات اللى بيشعر بها الإنسان فى هذا الشهر المبارك , غير أن المودة والمحبة والألفة بين الناس بتزداد فى هذا الشهر الكريم .

من أمثلتها موائد الرحمن والتي بتنتشر بشكل كبير فى جميع الشوارع بكافة المحافظات , والأهم منها تلاوة القرآن بشكل منتظم يوميا , سماع الخطب الدينية الجميلة , وصلاة التراويح و سماع أجمل الآيات القرآنية والتضرع الى الله والتقرب اليه، لذلك احبتى فى الله ادعوكم إلى اغتنام هذه الفرصة والفوز بهذا الشهر الكريم , ومساعدة النفس على السكينة والبعد عن المعاصى والذنوب سواء كانت كبيرة أو صغيرة .

بطاقات تهنئة شهر رمضان

أما الآن أقدم أجمل التهانى لكل اعضاء وزار موقعنا نجوم مصرية , وأهديهم أحلى بطاقات وكروت تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك 2019, لكى يهدوها لكل الأصدقاء والأحباب , وأيضا يستخدموها كصور خلفيات للموبيل والكمبيوتر , أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، وكل عام وانتم بألف خير .

تم تداول العديد من الأخبار عن موعد بداية شهر رمضان الكريم 1440 – 2019 والذي يوافق 6 مايو القادم، ولكن سوف تقوم هيئة البحوث الفلكية باستطلاع هلال شهر رمضان في 29 شعبان، وسوف نتابع معكم لحظة بلحظة أهم الأخبار وإعلانكم برؤية الهلال وأيضا تقديم أجمل أدعية الشهر المبارك.

رسائل شهر رمضان 2019

مع أول أيام شهر رمضان المبارك، يسارع الجميع بإرسال برقيات التهنئة وعبارات التهاني الجميلة لكل أحبتهم وذويهم، لذلك نهدي كل متابعي موقعنا نجوم مصرية أجمل رسائل وعبارات تهنئة بشهر رمضان المبارك 1440، أعاده الله علينا وعليكم بكل اليمن والبركات.

كل عام وانتم الى الله أقرب ولفعل الطاعات أسبق وإلى الجنة أرغب.

تهنئة ممزوجة بأيات الـقرآن تحفظك من كل شيطان وتبارك لك قدوم رمضان.

فـــي قلبي حطيتك وبالتــهاني خصيتك وعــلــى الناس اغليتك وبحلول شهر رمضان الكريم هنيتك.

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