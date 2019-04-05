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بالفيديو: لحظة هروب طفلة من خاطفيها في صعيد مصر

كتب أحمد ياسين آخر تحديث

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو مصور، كانت إحدى كاميرات المراقبة قد صورته لفتاة صغيرة لا يتجاوز عمرها عشرة أعوام أثناء سيرها مع طفل في مثل عمرها تقريبا، ومحاولة شخصين كانا ينتظران بالشارع أحدهما يركب على دراجة نارية والأخر بجواره، وفي لحظة اقتراب الفتاة منهم قام أحدهم بالهجوم عليها ومحاولة حملها، إلا أنها استطاعت أن تفلت منهم بسرعة كبيرة.

فيديو هروب طفلة من خاطفيها في صعيد مصر

وكانت قناة روسيا اليوم التي عرضت الفيديو على صفحتها بموقع يوتيوب أعلنت أن الفيديو المصور يرجع إلى محافظة الأقصر بصعيد مصر، ولم يعلن القناة او الموقع عن أي تفاصيل أخري للواقعة، ولكنها توقعت أن تكون بسبب عملية ثأر بين الخاطفين وأهل الفتاة، وأن السبب وراء الخطف قد يكون كنوع من الضغط على أهل الطفلة من خاطفيها.

جدير بالذكر أن أنتشار كاميرات المراقبة المثبتة على الكثير من واجهات المحال التجارية أو الشوارع العامة قد ساعدت كثيرا في الآونة الأخيرة على كشف غموض الكثير من الجرائم بعدما تقوم جهات التحقيق في تفريغها ومشاهدة لحظات وقوع الجريمة أو مرور الجناة.

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عن الكاتب

أحمد ياسين

محاسب مصرى مهتم بالكتابة الصحفية والمقالات البحثية والتاريخية، اعشق القراءة والسفر وابحث عن الابداع والتميز دائما.

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