بالفيديو: صديقان هنديان يدخلان موسوعة جينيس “بالأحضان” 105 حضن في الدقيقة

حقق الصديقان الهنديان “بربهاكار” و “ماهيش” رقما قياسيا جديدا في عدد الأحضان التي يمكن أن تحتضنها لصديقك خلال دقيقة واحدة بعد أن وصل عدد الأحضان بينهم إلى 105 حضن، هذا الرقم أهلهما لتحطيم الرقم القياسي السابق والمسجل أيضا باسم صديقين باكستانيين هما شمس خان، وعرفان محسود، اللذين حققا عدد 79 حضن في الدقيقة في وقت سابق.

هنديان يحطمان الرقم القياسي في الأحضان

وكان الفيديو الذي تم نشره أثناء قيام الصديقان بتنفيذ التحدي، قد أظهر الصديقان وهما يحتضنان بعضهما بسرعة كبيرة، وقام مسئول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بمراقبتهما وتسجيل عدد الأحضان الصحيحة التي وصلت إلى 105 حضن خلال الدقيقة، ليحققا الصديقين معا رقما قياسيا عالميا جديدا في عدد الأحضان.

جدير بالذكر أن مثل هذا النوع من التحديات والأرقام القياسية كثر خلال السنوات الأخيرة بعد أن قام البعض بأعداد أكير طبق لنوعيه معينه من الطعام، أو أطول سندوتش في العالم، وغيرها من التحديات التي تنتشر في بلادنا العربية، والتي نتمنى أن تستبدل بأرقام قياسية أهم.

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