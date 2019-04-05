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بالفيديو : الأغنية الجديد للفرقة الكورية “بلاك بينك” Black Pink

كتب رشيد بخوش آخر تحديث

انتشر مؤخرا أغنية للفرقة الكورية “بلاك بينك” Black Pink المشهورة، وهذه الفرقة تعتبر من أفضل الفرق الموسيقية في كوريا وحتى العالم ويتابعها الملايين من العالم العربي، وتم تأسيسها سنة 2016، وتتكون هذه الفرقة من 4 عضوات، وتعتبر فرقة “بلاك بينك” أفضل فرقة موسيقية في كوريا.

 

إنتاجات فرقة “black Pink”

 

حققت الفرقة الكورية عدة إنجازات” في مساريتها الفنية، حققت كأعلى فيديو مشاهدة، حيث حصدت 30 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة، كما أصبحت أول فرقة كورية للفتيات حققت أعلى المبيعات، كما تعتبر أول فرقة فتيات حققت 30 مليون مشاهدة، وتعتبر فرقة “بلاك بينك” أفضل فرقة موسيقية في كوريا، حققت 5 أغنيتها أكثر من 80 مليون مشاهدة، كما تعتبر أول فرقة كورية حققت مبيعاتها المليون خلال 5 أشهور، قناتها على اليوتيوب تجاوز مشتركيها المليون، تعتبر كذلك كأول فرقة كورية تحقق 150 مليون مشاهدة، حققت أغنيتها المليون لايك، وحققت كذلك عددة إنجازات، وتعتبر أول فرقة فتيات تحقق هذه الإنجازات، وحصلت على عدة جوائز قيمة، ولهذه الفرقة متابعين من أرجاء العالم والوطن العربي.

 

أعضاء الفريق منذ انشاء الفرقة

 

أعضاءالاسم العضوتاريخ الميلادالموضع في الفرقة
جيسوكيم جيسو3 يناير 1995 مغنية رئيسية
جينيجيني كيم16 يناير 1996مغنية راب رئيسيةمغنية فرعية
روزيبارك تشايونغ(روزان بارك)11 فبراير 1997مغنية رئيسيةراقصة ثانوية
ليسالاليسا مانوبان27 مارس 1997راقصة رئيسية، مغنية راب ثانوية وماكني

 

الأغنية الجديدة للفرقة 2019

 

انتشر مؤخرا أغنية للفرقة الكورية حصدت 50 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة، هذه الفرقة تعتبر من أفضل الفرق الموسيقية في كوريا.

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عن الكاتب

رشيد بخوش

رشيد بخوش كاتب لدى نجوم مصرية ،وأحب ان أعرف كل جديد بخصوص التكنولوجيا وأهوى القراءة والكتابة، وأحب رياضة التنس. لتواصل معي: [email protected]

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