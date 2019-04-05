بالفيديو : الأغنية الجديد للفرقة الكورية “بلاك بينك” Black Pink

انتشر مؤخرا أغنية للفرقة الكورية “بلاك بينك” Black Pink المشهورة، وهذه الفرقة تعتبر من أفضل الفرق الموسيقية في كوريا وحتى العالم ويتابعها الملايين من العالم العربي، وتم تأسيسها سنة 2016، وتتكون هذه الفرقة من 4 عضوات، وتعتبر فرقة “بلاك بينك” أفضل فرقة موسيقية في كوريا.

إنتاجات فرقة “black Pink”

حققت الفرقة الكورية عدة إنجازات” في مساريتها الفنية، حققت كأعلى فيديو مشاهدة، حيث حصدت 30 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة، كما أصبحت أول فرقة كورية للفتيات حققت أعلى المبيعات، كما تعتبر أول فرقة فتيات حققت 30 مليون مشاهدة، وتعتبر فرقة “بلاك بينك” أفضل فرقة موسيقية في كوريا، حققت 5 أغنيتها أكثر من 80 مليون مشاهدة، كما تعتبر أول فرقة كورية حققت مبيعاتها المليون خلال 5 أشهور، قناتها على اليوتيوب تجاوز مشتركيها المليون، تعتبر كذلك كأول فرقة كورية تحقق 150 مليون مشاهدة، حققت أغنيتها المليون لايك، وحققت كذلك عددة إنجازات، وتعتبر أول فرقة فتيات تحقق هذه الإنجازات، وحصلت على عدة جوائز قيمة، ولهذه الفرقة متابعين من أرجاء العالم والوطن العربي.

أعضاء الفريق منذ انشاء الفرقة

أعضاء الاسم العضو تاريخ الميلاد الموضع في الفرقة جيسو كيم جيسو 3 يناير 1995 مغنية رئيسية جيني جيني كيم 16 يناير 1996 مغنية راب رئيسيةمغنية فرعية روزي بارك تشايونغ(روزان بارك) 11 فبراير 1997 مغنية رئيسيةراقصة ثانوية ليسا لاليسا مانوبان 27 مارس 1997 راقصة رئيسية، مغنية راب ثانوية وماكني

الأغنية الجديدة للفرقة 2019

انتشر مؤخرا أغنية للفرقة الكورية حصدت 50 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة، هذه الفرقة تعتبر من أفضل الفرق الموسيقية في كوريا.

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