تشترى جوجل حقوق ملكية مقطع مصور من مغامر روسى – بالفيديو و الصور

كان شابان من دولة روسيا قد قاما بتسلق ناطحة للسحاب فى مدينة شنغهاى و قاما بالتصوير لهذا التسلق, حيث ذكر الشاب فاديم ماخوروف و هو روسى الجنسية بأن شركة جوجل العالمية قامت بالاتصال به تليفونيا, و أجرت أتصال آخر مع صديقة فيتالى راسكالوف المصاحب له فى المقطع المصور, بغرض عرض شراء لحقوق الملكية للمقطع الذى قاما بتصويره, و هما يقوما بالتسلق إلى أعلى نقطة فى ناطحة سحاب تقع فى مدينة شنغهاى.

حيث قام كلاً من فيتالى و فاديم بالصعود إلى أعلى سطح ناطحة السحاب و منها تسلقاً إلى الذراع الرافعة لمواد البناء الخاصة بنفس البرج و التى تكون على أرتفاع يصل تقريباً إلى ارتفاع الـ650 متراً و هى النقطة الأعلى بها.

و تتكون ناطحة السحاب التى تسلقها الشابان من الـ130 طابق, و الوقت المستغرق لصعود الشابان كان ساعتان كاملتان, و بعد أن وصولهم إلى أعلى نقطة بالبرج ساءت الأحوال الجوية, مما أضطرهم إلى النوم منتظرين تحسن الاحوال الجوية لما يقارب الـ18 ساعة.