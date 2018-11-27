تردد قناة المغاربية الثانية Al Magharibia Two 2019 على قمر النايل سات

يظل تردد قناة المغاربية الثانية من أكثر ترددات القنوات الاخبارية لدى الشعب الجزائرى، وهى قناة فضائية إخبارية تهتم بالشأن الجزائري، وتنقل جميع أخبارها باللغة الأمازيغية، ويقع مقرها الرسمي في لندن، والقناة تتبع شبكة قنوات المغاربية التي تٌبث على القمر الصناعى النايل سات، وتناقش القناة جميع القضايا الجزائرية السياسية والاقتصادية مع أبرز ضيوفها من المفكرين والخبراء، وفى إطار حرصنا على موافاتكم بأخبار دولة الجزائر نكتب لكم عن تردد قناة المغاربية الثانية كما قدمنا قبل ذلك تردد قناة المغاربية الأولى وتردد قناة الرأي الكويتية، فإلى نص المقال.

تردد قناة المغاربية 2

تقدم قناة المغاربية الثانية محتوى شامل يضم الناحية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية كما تعرض القناة أفلام وثائقية تتحدث عن الجزائر وتاريخها، وتحرص القناة على أن يكون محتواها مناسب لكل أفراد الأسرة، فهى تسعى لأن تكون قناة الشعب الجزائرى الأولى، وكما قدمنا لكم تردد قناة أيه وان الأردنية وتردد قناة يمن شباب، نقدم لكم تردد قناة المغاربية الثانية على قمر النايل سات كالتالى: .

القمر التردد FEC/SR Eutelsat 7 West A 11257 أفقى 27500 – 5/6 Eutelsat 7 West A 11258 أفقى 27500 – 5/6 Eutelsat 7 West A 11526 أفقى 27500 – 5/6

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