تنطلق اليوم السبت مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي، هذه المباراة المؤجلة من شهر ديسمبر 2018 والتي تحمل الرقم 117 في جميع المباريات التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع البطولات سواء المحلية أو القارية، ويخوض نادي الزمالك هذه المباراة بصفته صاحب الملعب وهو يطمح في حصد نقاط المباراة الثلاث والابتعاد بالصدارة عن غريمه التقليدي، أما النادي الأهلي الذي يطمح هو أيضاً في الفوز بهذه المباراة من أجل تخطي نادي الزمالك واحتلال صدارة جدول المسابقة.

ويدخل نادي الزمالك مباراة اليوم وهو يحتل المركز الأول برصيد 53 نقطة من 16 مباراة فوز و5 مباريات تعادل والهزيمة في مباراة واحدة، بينما يدخل النادي الأهلي هذه المباراة وهو يحتل مركز الوصيف بالمركز الثاني برصيد 51 نقطة من 16 مباراة فوز و3 مباريات تعادل والخسارة في 3 مباريات.

لعب الفريقين مباراتي الموسم الماضي، ففي الأسبوع الـ17 استطاع الأهلي حصد نقاط المباراة الثلاث بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-0، بينما تمكن نادي الزمالك من حصد نقاط مباراة الدور الثاني بالفوز على الأهلي بالأسبوع الـ34 بنتيجة 2-1.

تقام المباراة اليوم على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وتبث في تمام الساعة الـ8.00 مساءً بتوقيت السعودية، الساعة الـ7.00 مساءً بتوقيت مصر (الساعة الـ5.00 بتوقيت جرينتش)، وتنقل عبر قناة Nile Sport (قناة النيل الرياضية) وقناة ON Sport (قناة أون سبورت).