نتابع معكم كافة تفاصيل تردد قناة اون سبورت on sport الرياضية المصرية المجانبة علي قمر نايل سات، والتي اصبحت من أهم وأشهر القنوات الرياضية الفضائية العامة في مصر والوطن العربي وبعض أجزاء أوروبا، وتتمتع هذه القناة بتنوع فى برامجها الرياضية، كما تقوم بنقل المباريات الحصرية على بثها المباشر، لذا يبحث الكثير من سكان مصر والوطن العربي وأوروبا، وقناة أون سبورت تبث من داخل مصر من خلال استديوهاتها بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ويمتلك القناة رجل الأعمال المشهور أبو هشيمة، الذي أصبح يمتلك الكثير من وسائل الإعلام المعروفة والمشهورة والكثير من المواقع الإلكترونية المعروفة كاليوم السابع و موقع إنفراد، لذا يجب تحديث تردد قناة أون سبورت علي أجهزة الإستقبال الخاصة لكل محبى الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا، ومن الجدير بالذكر أن قناة أون سبورت تقوم بتغطية مباريات البطولة العربية، وسيتم بث المباريات الخاصة بالبطولة العربية بتقنية HD، كما ستقوم القناة بعمل استديوهات لتحليل المباريات كلها بحضور أشهر المحللين الرياضيين المختصين بكرة القدم.

وتعتبر قناة أون سبورت علي بداية الطريق في تخطي المحلية للإقليمية، وذلك بسبب تغطية بثها المباشر والغير مباشر لكامل المنطقة العربية لدرجة أن هذا البث قد تخطى حدود المنطقة المصرية و العربية ليشمل أجزاء كبيرة من قارة أوروبا مما يعنى إستمرارية تفوق قناة أون سبورت.

قنوات رياضية هامة عليك متابعتها:

تردد قناة اون سبورت :

تردد القناة الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة 10853 H 27500 6/ 5 HD 10853 H 27500 6/ 5 SD

أهم البرامج الرياضية التي تقدمها شاشة قناو أون سبورت ON SPORT

برنامج مساء الأنوار

برنامج ملاعب أون

برنامج استاد مصر

ونتابع معكم كل جديد وحصري حول ترددات قنوات اون سبورت المصرية الرياضية الناقلة لأهم المباريات المحلية والبطولات العربية المميزة، تابعونا علي موقعنا نجوم مصرية لمعرفة أهم ترددات نايل سات وعرب سات ويوتل سات وترددات القنوات الرياضية العربية والاجنبية المجانية والمشفرة.

مذيعات اون سبورت

اعطت قناة اون سبورت مساحة للجنس اللطيف علي قناتها، حيث بدأت بعرض برامج رياضية بمذيعات عربيات، واللواتي اشتهرن بـ حلويات التحليل الرياضي، والجدير بالذكر أن مذيعات اون سبورت هن:

ميريهان عمرو مقدمة فقرة السوشيال في برنامج ملاعب اون مع كريم خطاب آلاء عمرو مقدمة برنامج 180 ثانية مي حلمي مذيعة الراديو ومقدمة برنامج صباحك عربي مي حلمي والتي تشارك في تقديم برنامج صباحك عربي اميرة جمال التي تقوم بتقديم النشرات الرياضية علي قناة اون سبورت

تردد راديو اون سبورت “اون سبورت اف ام”

يمكنكم متابعة قناة اون سبورت علي الراديو وذلك عبر تردد راديو اون سبورت 93.7 للاستماع إلي أفضل المحللين الرياضيين

المباريات المؤجلة من الدوري المصري

الزمالك × الجونة 23 يوليو 8:00 م

الزمالك × الاسماعيلي 26 يوليو 8:00 م

الأهلي × المقاولون 26 يوليو 8:00 م

الأهلي × الزمالك 30 يوليو 8:00 م

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