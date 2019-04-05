ليفربول ضد ساوثهامبتون..ليفربول يفوز على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لواحد وصلاح يسجل بعد غياب دام 6 مباريات

ليفربول ضد ساوثهامبتون،في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز يلتقي نادي ليفربول مع مضيفه نادي ساوثهامبتون ،وسيطر الريدز منذ إنطلاقة المباراة ووصلت نسبة الإستحواذ أكثر من خمسة وثمانين لكن لم تتح له فرص حقيقة للتسجيل،لكن الأمور سارت عكس مجريات اللعب عندما إستطاع ساوثهامبتون التقدم في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة عن طريق المهاجم شين لونغ.

واصل ليفربول ضغطه على خصمه ومحاصرته في مناطقه لكن ساوثهابتون وقف سدا منيعا في وجه هجوم الريدز،وفي الدقيقة السادسة والثلاثين من عمر اللقاء أدرك الستغالي نابي كيتا التعادل للفيربول.

ومع إنطلاقة الشوط الثاني من المباراة عاد ليفربول أكثر قوة وهاجم على مرمى ساوثهامبتون عديد المرات لم يكتب التوفيق وفي الدقيقة الثمانين سجل الفرعون المصري هدف التقدم للريدز بعد ماصام عن التهديف لمدة وصلت ست مباريات،وبعد هدف صبلاح بست دقائق أمن جوردان هندرسون الفوز لليفربول.

وبهذا الفوز أصبح ليفربول يتصدر الدوري بإثنتين وثمانين نقطة بفارق نقطتين عن المنافس مانشستر سيتي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

سيرجو ىغويرو برصيد 19 هدف محمد صلاح برصيد 18 هدف هاري كين برصيد 17 هدف أوباميانج برصيد 17 هدف رحيم ستيرلينغ برصيد 15 هدف

ترتيب فرق الدوري الإنجليزي:

ليفربول برصيد 82 نقطة من ثلاث وثلاثين مباراة. مانشستر سيتي برصيد ثمانين نقطة من إثنين وثلاثين مباراة توتنهام هوتسبير ب 64 نقطة من إثنين وثلاثين مباراة أرسنال برصيد 63 من واحد وثلاثين نقطة تشيلسي برصيد 63 نقطة من إثنين وثلاثين مباراة.

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