القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي 7/4/2019

في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية 2019، يستضيف الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية، المباراة المرتقبة بين النجم الساحلي صاحب الملعب والجمهور والضيف نادي الهلال السوداني، حيث نقدم لكم الآن أسماء القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي مباشرة على الهواء، تقام المباراة مساء يوم الأحد الموافق السابع من أبريل 2019، على أن تقام مباراة العودة بعدها بأسبوع على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان بالسودان.

من جانبه، أكد نبيل الكوكي المدير الفني التونسي للبطل السوداني عن جاهزية فريقه لمباراة النجم، مؤكدا أن حظوظ الفريقين متساوية في تلك المقابلة، وأن الهلال متمسك بفرصته في الفوز، مؤكدا أنه يملك الكثير من الأوراق والنجوم القادرين على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة سوسة، هذا وقد وصل نادي الهلال لتونس في الثاني من أبريل الجاري، حيث أقام معسكر تدريبي في الضاحية الشمالية للعاصمة، قبل أن يسافر لتونس الجمعة، ويخوض التمرين الرئيسي على ملعب المباراة يوم السبت.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي يوم الأحد 7/4/2019

بخصوص قنوات مفتوحة تذيع مباراة الهلال والنجم الساحلي مباشرة على الهواء فسوف تذيع المباراة القناة التونسية الوطنية الأولى الأرضية وهي قناة مفتوحة يشاهدها المتواجدين داخل تونس عبر بث المحطات الأرضية، كما تذيع البث المباشر للمباراة فضائيا قناة bein sports الناقل الحصري لمباريات الكونفدرالية الأفريقية، موعد بداية اللقاء سيكون عند الساعة 6 مساء بتوقيت السودان، الخامسة مساء بتوقيت تونس.

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