موعد مباراة برشلونة وفياريال والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين

موعد مباراة برشلونة،سوف يسافر برشلونة إلى ملعب دي لا سيراميكا لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني ليلة الثلاثاء.

وقد فاز برشلونة في مباراته الأخيرة على إسبانيول 2-0 يوم السبت ، حيث سجل ليونيل ميسي هدفين ليحقق 40 هدفًا للموسم العاشر على التوالي. وقد تقدم فياريال بهدفين في مباراته الماضية ضد سيلتا فيجو لكنه خسر في النهاية 3-2 بعد ركلة جزاء متأخرة.

يتربع برشلونة على قمة ترتيب الدوري الإسباني ، بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو صاحب المركز الثاني ، في حين أن الغواصة الصفراء لاتبعد سوى نقطة واحدة فوق منطقة الهبوط بعد خسارتها في نهاية الأسبوع.

ستنطلق المباراة الثلاثاء 2 أبريل

التوقيت 20:30 بتوقيت جرينتش

الملعب دي لا سيراميكا

الحكم هارنانديز هرنانديز

سيغيب عن برشلونة مجددًا لاعبه عثمان ديمبيلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة في أوتار الركبة في المباراة التي خسرها أمام ليون في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا. الفريق واثق من أن ديمبلي سيكون جاهزًا للعودة لمباراة دوري أبطال أوروبا. ضد مانشستر يونايتد في 10 أبريل.

تعرض عددُُ من لاعبي فياريال لإصابات في الأسابيع الأخيرة، وسيتعين عليه الانتظار حتى يوم المباراة لمعرفة ما إذا كان برونو سوريانو وخافي فويجو وخايمي كوستا وجيرارد مورينو مستعدون للعب ضد برشلونة.

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التشكيلات المتوقعة:

فياريال أسينخو. رويز ، جونزاليس ، ماريو ، ألفونسو ، كازورلا ، مورلانيس ، كوينتيلا ، إيبورا ، تشوكويزي ، توكو إيكامبي.

برشلونة تير ستيجن ألبا ، لينجليت ، بيكيه ، روبرتو ، آرثر ، بوسكيتس ، راكيتيتش ، كوتينهو ، سواريز ، ميسي.