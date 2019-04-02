مباراة المريخ وهلال الأبيض.. اليوم 2/4/2019 الموعد والقنوات الناقلة

يعود نادي المريخ السوداني للمسابقة المحلية مساء اليوم الثلاثاء الثاني من أبريل 2019، بعد ساعات من خروجه من البطولة العربية للأندية الأبطال “كأس زايد 2019″، حيث يتقابل المريخ مع هلال الأبيض على ملعب القلعة الحمراء بأم درمان، ومباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من المجموعة الأولى للدوري السوداني، مباراة المريخ اليوم هامة معنويا للفريق، لكن من حيث النقاط فقط حسم الزعيم المركز الأول لمصلحته وتأهل رسميا لدوري النخبة، وتعتبر مباراة اليوم هامة ومصيرية لهلال الأبيض والذي يبحث عن التأهل لدوري النخبة.

القنوات الناقلة لمباراة المريخ وهلال الأبيض

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة مباراة المريخ والتبليدي مباشرة على الهواء عبر قناة الملاعب الرياضية، وتردد القناة على قمر العرب سات، كما ستتمكن الجماهير من مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر حساب قناة الملاعب على YOUTUBE، وعبر حساب القناة الرسمي على الفايسبوك، المريخ يأتي في المركز الأول برصيد 31 نقطة، هلال الأبيض في المركز الخامس وله 18 نقطة.

موعد مباراة المريخ وهلال الأبيض

قرر يامن الزلفاني المدير الفني لنادي المريخ إراحة عدد من نجومه خلال لقاء اليوم، حيث استبعد من قائمة اللقاء الثلاثي محمد الرشيد ومحمد عبد الرحمن والتش، المدرب العام للمريخ أكد أن الفريق قد خرج من أحزان وداع البطولة العربية، ويركز الآن في مسابقة الدوري، موعد مباراة المريخ والتبليدي اليوم سيكون عند السابعة مساء بتوقيت السودان.