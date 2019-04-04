مباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي الأحد 7/4/2019 والقنوات المفتوحة الناقلة لذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

يحل الهلال السوداني ضيفا على النجم الساحلي التونسي مساء يوم الأحد الموافق السابع من أبريل 2019 ومباراة الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث نقدم لكم الآن كل أخبار وأسماء القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي مباشرة على الهواء، حيث تذيع المباراة قناة مفتوحة إلى جانب قناة مشفرة، كما سنقدم لكم موعد المباراة بتوقيت السودان والسعودية والكويت، وبتوقيت الإمارات وقطر، وبتوقيت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

تقام كورة الهلال السوداني والنجم القادمة في ذهاب دور 8 من الكونفدرالية الأفريقية 2019 على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية، يقود الهلال المدير الفني التونسي نبيل الكوكي، بينما يقود النجم التونسي فنيا المدير الفني الفرنسي المخضرم روجيه لومير، الهلال تأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعدما أنهى دور المجموعات بطلا لمجموعته، بينما تأهل النجم لهذا الدور وصيفا لمجموعته.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي في الكونفدرالية الأفريقية

سافرت بعثة الهلال لتونس في الثاني من أبريل 2019 على متن الخطوط الجوية التركية، وهو وقت كافي للفريق للتعود على أجوء تونس ومدينة سوسة قبل قمة الأحد المرتقبة، قبل السفر لتونس خاض الهلال مباراتين بالدوري السوداني وتغلب فيهما على ود هاشم سناة وحي العرب بورتسودان، القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجم ستكون القناة الوطنية التونسية الأولى الأرضية، وهي قناة مفتوحة يشاهدها فقط المتواجدين في دولة تونس، كما تذيع البث المباشر للمباراة قناة bein sports الناقل الحصري فضائيا لكل مباريات البطولة الكونفدرالية، وستقدم القناة الاستوديو التحليلي للمباراة بمشاركة نجوم التحليل الكروي الرياضي.

موعد مباراة الهلال والنجم يوم الأحد 7/4/2019

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم لقاء الذهاب بين البطلين السوداني والتونسي، حيث سيقود المباراة تحكيميا حكم الساحة الدولي المغربي رضوان جيد، هذا ويذكر أن النجم كان قد تغلب في مارس على المريخ السوداني في البطولة العربية كأس زايد وتأهل للنهائي، موعد مباراة الهلال والنجم القادمة يوم الأحد ستكون في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت السودان.

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 5 مساء بتوقيت إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا.

الساعة 4 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 3 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.