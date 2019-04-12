أعرف موعد مباراة الاهلي والهلال في قمة مباريات الأسبوع 27 من الدوري السعودي الممتاز والقنوات الناقلة والمعلقين

على ملعب الملك عبد الله الدولي بجدة يستضيف النادي الاهلي السعودي الذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد عبد الشافي نظيره نادي الهلال في قمة مباريات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري السعودي الممتاز، الاهلي الجريح آسياوياً بعد خسارة بيرسبوليس بهدفين نظيفياًَ، يدخل لقاء اليوم وعينه على الثلاث نقاط حتى يبقى في المنافسة الشرسة مع الشباب على المركز الثالث والمؤهل لتصفيات آبطال آسيا الموسم القادم.

على الجانب الآخر الهلال يسعى للانتظار أملاً في تعثر النصر أمام الأتحاد غداً ليصل إلى قمة الترتيب مجدداً، وكانت مباراة الذهاب بين الهلال والاهلي السعودي انتهت بنتيجة : الهلال (4-3) الأهلي السعودي.

موعد مباراة الاهلي والهلال

وتنطلق مباراة الاهلي والهلال في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة من مساء اليوم، 8:45 بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون ملعب الملك عبد الله الدولي “الجوهرة المشعة” بجدة معقلاً للمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في الاسبوع 27 من الدوري السعودي

وتبث المباراة عبر شاشتي السهودية الرياضية الأولى ودوري بلس HD 1، اللقاء بتعليق فهد العتيبي (KSA) وعيسى الحربين (dawri).

المباريات المتبقية للنادي الاهلي السعودي في الدوري:

المباراة الأسبوع موعد المباراة التوقيت الاهلي ضد الوحدة 28 الجمعة 19 أبريل 8:45 بتوقيت مكة المكرمة الاهلي ضد الفيصلي 29 11 مايو 8:45 بتوقيت مكة المكرمة الاهلي ضد الاتفاق 30 16 مايو 8:45 بتوقيت مكة المكرمة

المباريات المتبقية لنادي الهلال السعودي في الدوري:

المباراة الأسبوع موعد المباراة التوقيت الهلال ضد التعاون 28 الجمعة 19 أبريل 6:55 بتوقيت مكة المكرمة الهلال ضد الاتفاق 29 11 مايو 8:45 بتوقيت مكة المكرمة الهلال ضد الشباب 30 16 مايو 8:45 بتوقيت مكة المكرمة

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