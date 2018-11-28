ليفربول يخسر من باريس سان جيرمان يقترب من الخروج من دوري أبطال أوروبا

تعقد موقف فريق ليفربول الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019 بعد أن خسر مباراته الثالثة في المجموعة أمام فريق باريس سان جيرمان بهدف مقابل هدفين في المباراة التي انتهت منذ دقائق على ملعب حديقة الأمراء بباريس ليتوقف رصيده عند 6 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة.

وتتبقى للريدز مباراة واحدة فقط في المجموعة سيلعبها على ملعبه ضد فريق نابولي منافسه على بطاقة الصعود لدور الستة عشر، وليس أمام ليفربول سوى الفوز بها وبفارق أكثر من هدف من أجل العبور للدور التالي حيث سيتساوى الفريقان في عدد النقاط ويبقى الحسم لفارق الأهداف في اللقاءات المباشرة.

يمتلك نابولي 9 نقاط يتصدر بهم المجموعة بعد فوزه اليوم على فريق النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة يليه باريس سان جيرمان برصيد 8 نقاط ثم ليفربول برصيد 6 نقاط وأخيراً النجم الأحمر بأربع نقاط, وتتبقى جولة واحدة في المجموعة أي مباراة واحدة لكل فريق.

في حالة تعادل أو خسارة ليفربول على أرضه الأسبوع القادم أمام نابولي يخرج رسمياً من البطولة، وكذلك في حالة الفوز بفارق أقل من هدفين،أما في حالة فوزه على نابولي بأكثر من هدف نظيف فسوف يصل للنقطة التاسعة ويصعد ليفربول بفارق المواجهات المباشرة.

وضمن باريس سان جيرمان الصعود بنسبة كبيرة حيث سيواجه الفريق الأضعف في المجموعة في الجولة الأخيرة وفي حال تحقيقه الفوز في المباراة القادمة بأية نتيجة فإنه سيصعد على الفور لدور الستة عشر بصرف النظر عن بقية النتائج.