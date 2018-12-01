ﺗﺮﺩﺩ أﻭﻥ ﺳﺒﻮﺭﺕ ON Sport ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 2018 على النايل سات ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ لمباريات الدورى المصرى

ﺗﺮﺩﺩ أﻭﻥ ﺳﺒﻮﺭﺕ ON Sport ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 2018 ننشره لكم اليوم، بعد أن أصبح هدف للبحث عنه من آلاف الأشخاص، الذين يريدون متابعة جميع مباريات الدوري المصري لكرة القدم، ومعرفة أخر أخبار الفرق المشاركة، واستعداداتهم قبل كل مباراة، وأخبار اللاعبين، وبالرغم من أن هذه القناة حديثة العهد، وظهرت منذ فترة قريبة، إلا أنها استطاعت أن تحظى بمشاهدة عالية، على مستوى مصر والوطن العربي، و تملك القناة حقوق بث جميع مباريات الدوري المصري، وكأس مصر، كما نقلت القناة العديد من مباريات منتخب مصر، كما استطاعت الحصول على حقوق البث الحصري لمباراة السوبر الأسباني بين برشلونة وريال مدريد الموسم الماضي.

تردد قناة اون سبورت ON Sport الجديد

لكل محبي مشاهدة مباريات الدوري المصري لكرة القدم، خاصة مباريات الفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي، وفريق بيراميدز الذي تم تمويله بمبالغ كبيرة، واستطاع شراء أفضل النجوم، وغيرها من الفرق التي تحظى بجماهيرية عالية، ننشر لكم تردد قناة أون سبورت الرياضية.

القناة القمر تردد معدل الترميز أﻭﻥ ﺳﺒﻮﺭﺕ ON Sport النايل سات 10853 27500 معدل تصحيح الخطأ 5/6

ضبط تردد قناة ON Sport

هذا الفيديو يوضح طريقة ضبط قناة أون سبورت on sport الرياضية، حيث يستطيع أي شخص بنفسه ضبط إشارة القناة، من أي نوع من أنواع الريسيفرات المستخدمة، وتستطيع مشاهدة كافة مباريات الدوري المصري، والاستمتاع بالتحليل الرائع للمباريات، قبل وبعد أي مباراة.

تردد قناة النيل الرياضية Nile Sport على النايل سات الناقلة لمباريات الدوري المصري

بدأ الدوري المصري لكرة القدم 2018/2019، نسخته الستين، يوم الثلاثاء 31 يوليو، ونقلت القناة كل المباريات.

أقيم الأسبوع الثاني للدوري المصري وتم نقل كل مبارياته وفاز الأهلي على المصري 2/0 ، وفاز الزمالك على الاتحاد 5/1.

مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الأسبوع الثالث من الدوري انتهى شوطها الأول 1/0 لصالح الزمالك

اليوم السبت 3 نوفمبر 2018 مباراة المصرى والاسماعيلى فى الدورى العام المصرى لكرة القدم.

مباراة مصر و تونس بعد قليل على القناة الثانية البث الارضى

غدا الثلاثاء 20 نوفمبر مباريات الدورى المصرى الاسبوع الخامس عشر مباراة المقاولون العرب والجونة

مباراة الاهلى وبتروجيت