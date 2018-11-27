ﺗﺮﺩﺩ أﻭﻥ ﺳﺒﻮﺭﺕ ON Sport ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 2018..الناقلة لمباريات الدورى المصرى

ﺗﺮﺩﺩ اﻭﻥ ﺳﺒﻮﺭﺕ ON Sport ﺍﻟﺮﻳﺎضية الذي يبحث عنه الكثيرين من عشاق كرة القدم، فهي القنوات التي تنقل مباريات الدوري المصري، ومباراة الأهلي والزمالك، هي تعتبر من أكبر القنوات الرياضية في مصر والعالم العربي، وقد انفردت قناة أون سبورت بإذاعة حدث رياضي مميز هي مباراة السوبر الأسباني بين برشلونة وريال مدريد، وكان ذلك في بداية الموسم الرياضي الكروي، وتسعى دائما إدارة القناة لنقل المباريات الهامة ، وسوف تنقل قناة أون سبورت الرياضية مباريات منتخب مصر الودية استعداد لكأس العالم، وسوف تنقل مباراة مصر والبرتغال الودية خلال شهر مارس الجاري، و تنقل أيضا مباريات الأهلي والزمالك والمصري في أفزيفيا وسوف تنقل جميع مباريات المنتخب الودية ونهائي كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونانا هي اون سبورت الرياضية

تنفرد قناة أون سبورت الرياضية بنقل مباراة الأهلي ومونانا الجابوني في دور ال32 من دوري أبطال أفزيفيا، وسيعلق على المباراة المعلق المصري مدحت شلبى، وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل المباراة يستضيف كبار المحللين في كرة القدم المصرية

تردد قناة أون سبورت الرياضية 2018 ON Sport

من خلال موقع نجوم مصرية ننشر لكم الآن التردد الخاص بقناة أون سبورت ON Sport الرياضية المصرية على القمر الصناعي النايل سات، والتي يستطيع الآن كل شخص يمتلك ري سيفر وطبق ضبط جهاز الاستقبال الخاص به على القمر المصري النايل سات، ثم إدخال هذا التردد 10853، بمعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح خطأ 5/6

قنوات الرياضية السعودية KSA SPORTS و تردد قناة دوري بلس dawri plus الناقلة لمباريات الدورى السعودى

تردد قناة ON Sport أون سبورت الرياضية

القناة تردد القناة معدل ترميز معدل تصحيح خطأ ON Sport 10853 27500 5/6

سوف تنقل قناة أون سبورت الرياضية مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، وسوف تبدأ المباريات في الأول من أغسطس القادم.

تردد قناة بيراميدز الرياضية Pyramids الاهرام سبورت

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري

مباريات كاس مصر دور ال16

مباراة الزمالك والانتاج الحربى فى كأس مصر يوم الثلاثاء 23 أكتوبر سوف تبدأ فى تمام السادسة مساء.

مباريات الدورى المصرى الاسبوع ال12 سوف تقام يوم الخميس 1 نوفمبر 2018، حيث تقام مباراة حرس الحد ضد المقاولون ومصر المقاصة مع بتروجيت

تنطلق اليوم مباريات الاسبوع ال12 للدورى المصرى وتقام مباراة حرس الحدود والمقاولون العرب ومباراة بتروجيت ومصر المقاصة

مباراة وداى دجلة والزمالك فى اطار مباريات الدورى العام المصرى لكرة القدم

اليوم الجمعة 2 نوفمبر تٌستكمل مباريات الاسبوع ال12 للدورى المصرى ، حيث تقام مباراة الداخلية وطلائع الجيش ومباراة الجونة وانبى ومباراة الانتاج الحربى وسموحة وبيراميدز والاتحاد

انتهت مباراة بيراميدز والاتحاد بفوز بيراميدز 3/0

د 35 من مباراة الاهلى والترجى والنتيجة تقدم الأهلى 1/0 من ضربة جزاء أحرزه وليد سليمان

مباراة الاسماعيلى والمصرى فى الدورى المصرى بدأت منذ لحظات

مباراة الزمالك وحرس الحدود سوف تبدأ بعد قليل

اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر مباريات الدورى المصرى

مباراة سموحة والداخلية ومباراة طلائع الجيش والجونة

مباراة الاسماعيلى ووادى دجلة اليوم الخميس 8 نوفمبر

تلتقون فى الساعة التاسعة مساء بمباراة الاهلى والترجى وهى غير مذاعة على قناة اون سبورت وسوف يبدأ اللقاء فى تمام التاسعة مساء.

فى السادسة مساء يلتقى الانتاج الحربى مع الزمالك فى الدورى العام المصرى

مباراة مصر و تونس بعد قليل فى تمام السادسة مساء

اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر سوف تلتقون مباراة انبى والاتحاد السكندرى فى الدورى العام

اليوم الخميس 20 نوفمبر مباراة الزمالك والداخلية فى الدورى العام المصرى لكرة القدم، ثوان ويبدا أحداث اللقاء المرتقب بين الفريق الابيض والداخلية.

اليوم الاحد 25 نوفمبر تقام عدد من مباريات الدورى المصرى لكرة القدم منها مصر المقاصة وانبى والانتاج الحربى والمصرى

مباريات الجولة السادسة عشر من الدورى الممتاز لكرة القدم يلتقى اليوم فريق الاهلى مع المقاولون العرب.