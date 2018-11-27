ﺗﺮﺩﺩ أﻭﻥ ﺳﺒﻮﺭﺕ ON Sport ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 2018..الناقلة لمباريات الدورى المصرى

ﺗﺮﺩﺩ اﻭﻥ ﺳﺒﻮﺭﺕ ON Sport ﺍﻟﺮﻳﺎضية الذي يبحث عنه الكثيرين من عشاق كرة القدم، فهي القنوات التي تنقل مباريات الدوري المصري، ومباراة الأهلي والزمالك، هي تعتبر من أكبر القنوات الرياضية في مصر والعالم العربي، وقد انفردت قناة أون سبورت بإذاعة حدث رياضي مميز هي مباراة السوبر الأسباني بين برشلونة وريال مدريد، وكان ذلك في بداية الموسم الرياضي الكروي، وتسعى دائما إدارة القناة لنقل المباريات الهامة ، وسوف تنقل قناة أون سبورت الرياضية مباريات منتخب مصر الودية استعداد لكأس العالم، وسوف تنقل مباراة مصر والبرتغال الودية خلال شهر مارس الجاري، و تنقل أيضا مباريات الأهلي والزمالك والمصري في أفزيفيا وسوف تنقل جميع مباريات المنتخب الودية ونهائي كأس مصر.
القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونانا هي اون سبورت الرياضية
تنفرد قناة أون سبورت الرياضية بنقل مباراة الأهلي ومونانا الجابوني في دور ال32 من دوري أبطال أفزيفيا، وسيعلق على المباراة المعلق المصري مدحت شلبى، وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل المباراة يستضيف كبار المحللين في كرة القدم المصرية
تردد قناة أون سبورت الرياضية 2018 ON Sport
من خلال موقع نجوم مصرية ننشر لكم الآن التردد الخاص بقناة أون سبورت ON Sport الرياضية المصرية على القمر الصناعي النايل سات، والتي يستطيع الآن كل شخص يمتلك ري سيفر وطبق ضبط جهاز الاستقبال الخاص به على القمر المصري النايل سات، ثم إدخال هذا التردد 10853، بمعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح خطأ 5/6
نانسى أدم كاتبة وصحفية فى نجوم مصرية وعدد من المواقع الاخرى و لدى خبرة فى العمل الصحفى منذ سنوات تخرجت من كلية التجارة قسم لغة انجليزية أعشق القراءة وخاصة الروايات الادبية والقصص البوليسية وأحب الرسم وأعشق الاغانى الاجنبية وأحب القيام بالرحلات سواء داخل مصر أو خارجها.
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