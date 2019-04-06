يوفنتوس ضد ميلان..يوفنتوس يتغلب على ميلان ويقترب من التتويج باالدوري

يوفنتوس ضد ميلان،في منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من الدور ي الإيطالي تغلب يوفنتوس على ضيفه ميلان في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب يوفنتوس،في غياب مهاجمه ونجمه الأول كريستيانو رونالدو دخل يوفنتوس المباراة بحماس حيث كان الأفضل في النصف الساعة الأول من المبارة وكان قريبا من التسجيل في عدة مناسبات،لكن ميلان رغم أدائه المتواضع في معظم دقائق الشوط الأول إستطاع التقدم في النتيجة عن طريق لاعبه كرزيستوف بياتيك في الدقيقة التساعة والثلاثين من عمر اللقاء،وإنتهى الشوط الأول من المبارة بتقدم ميلان بهدف وحيد.

في الشوط الثاني عاد لبيانكونيري وسيطر على المباراة،وفي الدقيقة الستين حصل يوفنتوس على ضربة جزاء سددها بنجاح المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا،وشهد النصف ساعة المتبقي من عمر المباراة سيطرة واضحة من نادي ميلان حيث كان الأقرب إلى التقدم في النتيجة.

وإستطاع المهاجم الشاب مويس كين تسجيل هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة الرابعة والثمانين،وشهدت الدقائق الأخيرة المتبقية من المباراة ضغطا كبيرا من طرف لاعبي ميلان على يوفنتوس،لكن النتيجة بقيت على حالها إلى أن أعلن الحكم نهاية المباراة بفوز يوفنتوس بهدفين لهدف.

وبهذا الفوز إقترب يوفنتوس من حسم الدوري حيث بات يتربع على عرش الدوري الإيطالي بأربع وثمانين نقطة بفارق واحد وعشرين نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني،فيما تجمد رصيد نادي ميلان عند النقطة الثانية والخمسين في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي.