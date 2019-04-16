يوفنتوس ضد أياكس..موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأبرز الغائبين من الفريقين

يوفنوس ضد اياكس،سيخوض يوفنتوس وأياكس لقاء آخر يوم الثلاثاء في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب يوفنتوس، واستضاف يوهان كرويف آرينا مباراة الذهاب المثيرة ، والتي انتهت بالتعادل 1-1 بفضل هدفي كريستيانو رونالدو وديفيد نيريس،يرشح يوفنتوس لدى الكثرين للعبور من بوابة أياكس،لكن أداء أياكس الريائع في المباراة الماضية وإخراجه البطل ريال مدريد من الثمن نهائي يجعل الأمور متكافئة إلى حد ما بين كلا الفريقين

يوفنتوس ضد اياكس موعد مباراة :

ستبدأ المباراة الثلاثاء 16 أبريل

في 19:00 (بتوقيت جرينتش)

على ملعب يوفنتوس

قناة تلفزيونية / bein sports hd2

الحكم كليمان توربين

ماسيميلانو أليغري لديه عدد من القضايا التي يجب التعامل معها. سيغيب كل من جورجيو شيليني ومارتن كاسيريس وإيمري كان ودوغلاس كوستا عن الإصابة ، في حين أن بليز ماتويدي هو موضع شك بعد مغادرة الملعب مبكراً خلال مباراة الذهاب.

لا يوجد مثل هذا القلق بالنسبة لأياكس ، حيث أن حسان باندي وكاريل إيتينج هما اللاعبان الوحيدان اللذان فقدا بسبب الإصابة. بعد أداء الفريق الهولندي المثير للإعجاب ، ومن غير المرجح أن يلعبوا في بداية المباراة.

التشكيل المتوقع لكلا الفريقين:

يوفنتوس تشيزني. كانسيلو ، بونوتشي ، روغاني ، ساندرو ؛ بيانتش،بنتانكور،بليز ماتويدي؛ برنارديتشي ورونالدو وماندزويك.

اياكس أونانا. فيلتمان، دي ليخت، بليند، تاجليافيكو؛ دي يونغ، شون، فان دي بييك، حكيم زياش، نيريس؛ تاديتش.

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ليغانيس في الجولة 32 من الدوري الإسباني

من المؤكد أن يوفنتوس له اليد العليا عندما يتعلق الأمر بتاريخ هذه المباراة ، حيث لم يهزم لبيانكونيري في تسع مباريات سابقة ضد أياكس.

في الواقع ، كانت المرة الأخيرة التي حقق فيها الفريق الهولندي الفوز في عام 1973 ، عندما رفع كأس أوروبا في بلغراد.

نتائج الخمس مباريات الأخيرة ليوفنتوس وأياكس:.

يوفنتوس أياكس

سبال 2-1 يوفنتوس (13/04) اياكس 6-2 اكسلسيور (13/04)

اياكس 1-1 يوفنتوس (10/04) اياكس 1-1 يوفنتوس (10/04)

يوفنتوس 2-1 ميلان (06/04) ويليم الثاني 1-4 اياكس (06/04)

كالياري 0-2 يوفنتوس (02/04) – إيمين 2-5 – أياكس (03/04)

يوفنتوس 1-0 امبولي (30/03) اياكس 3-1 ايندهوفن (31/03)

← آخر خبر: