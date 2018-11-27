خبر وفاة سلطان البرقان لاعب الهلال السابق منذ قليل مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2018 وتم تداول الخبر بصورة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، هذا ويتساءل الجميع الآن عن موعد جنازة سلطان البرقان وموعد ومكان العزاء وهذا ما سنتابعه معكم خلال الساعات القليلة القادمة، هذ ومن المرتقب أن يتصدر وسم “وفاة سلطان البرقان” ترند الوسوم على موقع التواصل الإجتماعي تويتر حيث يشارك في الوسم كل جماهير كرة القدم السعودية والعربية وليس جماهير الهلال فقط.

وفاة سلطان البرقان لاعب الهلال السابق

منذ شهر مايو الماضي تعرض سلطان البرقان لوعكة صحية شديدة، حيث دخل إلى المستشفي بعد تعرضه لجلطة شديدة في الدماغ وفي القلب، ومن وقتها وحالته غير مستقرة، وفي منتصف شهر نوفمبر 2018 الجاري وحالته سيئه، حيث نشر نجم السعودية ونادي الهلال الكابتن سامي الجابر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي يطالب الجميع بالدعاء لسلطان البرقان لأن حالته الصحية سيئة.

وفاة سلطان البرقان اليوم أضفت حالة من الحزن على الوسط الرياضي السعودي، وسلطان البرقان من مواليد عام 1983 أي يبلغ من العمر 35 عام، لعب لنادي الهلال ومنتخب السعودية، بعد نادي الهلال لعب لنادي الاتفاق ثم نادي الشعلة، عمل بعد ذلك كمحلل وناقد رياضي، تابعونا مع تحديد موعد جنازة وعزاء سلطان البرقان.