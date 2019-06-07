هولندا وانجلترا : اهم احداث المباراة

لعبت اليوم مباراة المنتخب الهولندي و المنتخب الانجليزي في نصف نهائي دوري الامم الأروبية 2019 وذلك بعد تألق المبدع كرستيانو رونالدو في المباراة السابقة بين البرتغال و سويسرا و التي احرز فيها ثلاثة اهداف تأهل بها المنتخب البرتغالي الى نهائي دوري الأمم الأوروبية.

فازت اليوم هولندا بثلاثة اهداف مقابل هدف يتيم امام انجلترا في مباراة ممتازة حيث احرز ماركوس راشفورد اول اهداف المباراة لصالح المنتخب الانجليزي في الدقيقة 32 عبر ضربة جزاء. قام اللاعب دي ليخت بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 73 و قد اضاف الحكم 7 دقائق بعد انتهاء الوقت الأساسي للمباراة.

غير كايل وكر النتيجة لصالح المنتخب الهولندي بهدف في مرمى انجلترا في الدقيقة 9 من الأشواط الإضافية لتصبح النتيج 2-1 لصالح هولندا قبل ان يضيف بروميوس ثالث الأهداف لقتل المباراة لتنتهي المقابلة بين الفريقين بفوز هولندا بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.





كانت تشكيلة الفريقين المتوقعة كالتالي : منتخب هولندا المرمي: ياسبر سيليسين

الدفاع: فيرجيل فان دايك – ماتياس دي ليخت – دينزيل دومفريز – دالي بليند.

الوسط: مارتن دي رون – دوني فان دي بيك – فرينكي دي يونج .

الهجوم : ريان بابل – ممفيس ديباي – ستيفين بيرجوين. منتخب انجلترا المرمي: جوردان بيكفورد .

الدفاع: هاي ماجواير – جون ستونز – كايل ووكر – تشيلويل

الوسط: ايريك داير – ديكلان رايس – روس باركلي

الهجوم: رحيم ستيرلينج – جادون سانشو – ماركوس راشفورد. نقلت المباراة على القناوات التالية :

SRF zwei HD

TVP Sport HD

Eleven Sports 1 Belgium

Sport TV 1

Rai 3

Polsat Sport

Sport Klub 1 Serbia

beIN SPORTS HD 1

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