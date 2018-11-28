هل سيكون اللأعب “حسين الشحات” ضمن صفقات يناير للقلعة الحمراء

فى ظل سعي النادي “الأهلي” الى عقد مزيد من الصفقات، للعودة بالفريق مرة آخري للمنافسة، الجميع يتحدث عن صفقه محتملة جداً للنادي “الأهلي” ضمن صفقات الإنتقلات الشتوية، الاعب المميز “حسين الشحات”. فى ظل تألق الأعب مع ناديه الحالي “العين” الإماراتي، وتصريح الإدارة الإماراتية ورئيس شركة “العين” الإماراتي لكرة القدم “غانم الهجري”، عن تمسكهم بالأعب ولا نية لخروج الأعب من الفريق فى الوقت الحالي.

يدور فى ذهننا سؤال لماذا لم يتم التعاقد مع الأعب قبل رحيلة من نادي “المقاصة” إلي نادي “العين” الإماراتي رغم انه صرح علي الملاء عن إنتمائه وحبه للقلعة الحمراء وانه يتمني أن يمثل النادي فى يوم من الأيام، لماذا كل هذا الإنتظار رغم انك امام لاعب مميز جداً وموهبة كروية، نجح فى تحقيق أفضل لاعب فى الدوري “الإمارتي” فى نصف موسم فقط لعبه، أسئلة كثيرة تطرح على الإدارة الفنية فى وقتها التي كانت مبرمجة على لاعيبين بأعينهم يلعبو باستمرار ولا مكان لغيرهم، وتقصير من مجلس إدارة النادي فى مراقبة الإدارة الفنية وعملها، لابد من ان يكون تصحيح للسلبيات التي مرت والنادي لا يحتاج الى مسكنات يريد ان لا تتكرر هذه السلبيات مرة آخري.

بينما يتمسك إداري نادي “العين” والمدير الفني بالنجم “الشحات” إلا إن رغبة الأعب ممكن تصنع الفارق، خصوصاً انه حلمه تمثيل النادي “الأهلي”، الأيام القليلة القادمة ستوضح من سينتصر هل رغبة الأعب فى الخروج وتمثيل القلعة الحمراء، ام تنجح إدارة نادي “العين” فى إقناعه بالبقاء مع النادي.