هل ستتجرد الكاميرون من حق الاستضافة.. و ماهي الدولة المرشحة

يُعتبر “المنتخب الكاميروني”، من المنتخبات العظيمة، حيثُ شارك في كأس العالم لـ7 مرات، فهو بطل كأس الأمم الأفريقية، لـ ” 1984، 1988، 2000، و 2002، وأيضاً 2017″، و صيف كأس الأمم الأفريقية، ” 1986، 2008 “، ومن أشهر لاعبين كرة القدم في الكاميرون، “صامويل إيتو”، “باتريك مبوما”، “جيريمي نجيتاب”، “أكيلي إيمانا”، “جوزيف جوب”، “روجيه ميلا”، “فرانسوا أومام بييك”، “توماس نكونو”، “ريغوبرت سونغ”، “مارك فيفيان فويه”، “جوزيف أنطوان بيل”، “إدريس كارلوس كاميني”، لُقب المنتخب الكاميروني بـ ” الأسود الغير مروضة “، و من أجمل المشاركات، و أكبر فوز له كان كاميرون ضد تشاد أو الكونغو الديموقراطية، (9-0)، عام 1965، و أكبر خساره له ضد النرويج، و الذي كانت نتيجته لصالح النرويج، (6-1)، عام 1990، و ضد روسيا ليخسر( 6-1) أيضاً، عام 1994، و كوستاريكا ليخسر(5-0).

أعلن “الاتحاد الأفريقي لكرة القدم” (الكاف)، صباح اليوم الجمعة، 30/11، أنه قام بتجريد “الكاميرون” و هذا بعد أن اجتمعت اللجنة التنفيذية، في أكرا، و قد أعلن أنه سوف يتم الإعلان عن الدولة المستضيفة قبل نهاية العام الجاري.

و أن المغرب من الدول القوية المرشحة، لحق الاستضافة، و تلك الفترة ستكون ما بين (15-يونيو إلى 13-يوليو)، فقد أصبحت الكاميرون غير مؤهلة، حيث أكد الاتحاد أن من يملك بنيات تحتية قوية، و منشآت مؤهلة، هي من ستقام بها الاستضافة، فقد قام الاتحاد بإرسال فرق بحث و تفتيش، حتى يتم التأكيد على أستمرار التقدم لمتابعة إقامة 5 استادات، و لكن عندما زار ” أحمد أحمد”، رئيس الاتحاد الأفريقي، للكاميرون، أكد أن الكاميرون غير قادر على تنظيم الشئون المحلية لكرة القدم، و مع هذا سيكون ذاك رابع مسابقة ليتم تغيير الدولة المستضافة للأمم الأفريقية.