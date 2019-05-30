“نيو برو”… كاف يعلن عن الكرة الرسمية لبطولة الأمم الإفريقية 2019

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن الكرة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة بمصر، وقد قام بتصميم وصناعة هذه الكرة شركة “أمبرو” أحد أشهر الشركات العالمية في مجال صناعة المنتجات والملابس الرياضية.

هذا وقد أعلن “كاف” من خلال الحساب الرسمي له على تويتر مواصفات الكرة الرسمية لبطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 21 يونيو 2019 وحتى 19 يوليو 2019.

وقد أكّد الإتحاد الإفريقي من خلال إعلانه عن مميزات الكرة أن هذه الكرة ظهرت فيها ملامح القارة السمراء “إفريقيا”، إضافة إلى أن ألوان الكرة مستوحاة من علم مصر بألوانه الثلاثة الأحمر والأبيض والأسود.

كما أن من خصائص هذه الكرة “نيو برو” أنها صنعت من مادة تجعلها غير قابلة لامتصاص المياه مما يعطيها قدرًا أكبر من السرعة.

وبالإضافة إلى كل هذه الخصائص فقد أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أيضًا أن هذه الكرة تتمتع باحترافية عالية حيث إنها مطابقة لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ مما يجعل هذه الكرة تحقق أعلى مستويات المتانة والدقة.

جدير بالذكر أن مصر تنظم النسخة الثانية والثلاثين، والتي تشهد للمرة الأولى مشاركة 24 منتخبًا؛ حيث كانت تقام البطولة في نسخها السابقة بحضور 16 منتخبًا.

وقد جاءت مصر في المجموعة الأولى والتي تضم إلى جانب المنتخب المصري منتخبات الكونغو الديمقرطية وأوغندا وزيمبابوي، ويفتتح المنتخب المصري مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بالمباراة التي يواجه فيها منتخب زيمبابوي والمقرر لها 21 يونيو 2019، على ملعب ستاد القاهرة الدولي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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