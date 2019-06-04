“الصور التذكارية”نهائي الدورة الرمضانية ببرمبال الجديدة عروس محافظة الدقهلية وأقوى البطولات المصرية

تم تجهيز الاحتفالات الكبيرة لانهاء الدورة الرمضانية بقرية برمبال الجديدة التابعة لمركز ومدينة منية النصر عروس محافظة الدقهلية وأقوى البطولات الحماسية علي الاطلاق، ويتزين الحفل الكريم بمجموعة كبيرة من الجوائز الكبيرة التي لم نراها الا في المباريات العالمية أمثال الطائرة السحابية التي بها كاميرا للتصوير والحمام الطائر الذي أعطى أجواء أكث من رائعة خلال الحفل الكريم، وهناك العديد من الفقرات التي وجدت خلال النهائي مثل الجمباز والكاراتية وحتى قراءة القران الكريم بصوت الطليع صهيب نصر عمارة.

وكان النهائي الكروي بين فريقيين عريقيين من نفس المركز فريق اصدقاء السيد زين وفريق أبو ذكري بقيادة المهندس نادر الحديدي اللذان يضمان كوكبة من أفضل نجوم الدوري المصري الممتاز أمثال اللاعب اسلام حمدينو وفي الطرف الاخر النجم حسام باولو، وبدأت المباراة بحماسية من جانب فريق ابو ذكري الذي استطاع ان يحرز أولى الاهداف وايضا استطاع عدم ترك المساحات لجميع لاعبي الفريق الاخر لتنتهى المباراة الاكثر من روعة برباعية مقابل لا شئ في عرس كروي كبير بمركز شباب برمبالا الجديدة تحت إدارة المهندس الخلوق محمد سماحة والاستاذة منى عبدالعزيز.

وتضم اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية بمركز شباب برمبال الجديدة ثلاثة من خير رجال هذه البلدة الكريمة والذين يسعون دائما لتحقيق افضل ما يكون، وانهاء الدورة علي افضل ما يرام، والثلاثة هم الكابتن ربيع سعد المذيع الدولي الذي نذهب اليه مسرعين عندما نستمع الي صوته الذهبي والكابتن محمد مسرية كروان التعليق والقائم بجميع اعمال التصوير خلال الدورة ولا ننسي صغيرهم الكابتن محمد علي المجتهد والذي يسعى هو الاخر لخروج دورة برمبال الجديدة في أحسن صورها هذا العام، وقد تحقق حلم هؤلاء الثلاثة بنهاية عالمية للدورة الرمضانية يتكلم عنها الجميع في كل محافظات مصر بل وفي خارج الوطن من خلال الجروب الذي تم انشائه بواسطة هؤلاء الثلاثة ويسمي الرياضة في برمبال الجديدة.

وتم تكريم عدد كبير من الرياضيين خلال الحفل وحصل علي افضل مدافع الكابتن مؤمن طه لاعب فريق اصدقاء السيد زين وحصل علي افضل حارس مرمى النجم محمود عزت لاعب فريق ليلتي وحصل علي افضل لاعب النجم حسام باولو لاعب فريق ابو ذكري وحصل علي افضل اخلاق النجم ابراهيم التعلوب لاعب فريق ليلتي وحصل علي افضل حكم في البطولة الكابتن حسام يسري حكم الدوري الممتاز وابن قرية الرياض.

مجموعة من الصور التذكارية لدورة برمبال الجديدة

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