“نجوم مصرية” يسلط الأضواء على إحدى الأكاديميات التابعة لمحافظة الشرقية

في إطار سعينا المتواصل في موقع “نجوم مصرية” لتسليط الأضواء على شتي المواهب المدفونة في كل ربوع مصر، من أجل بث الحماس في نفوسهم، وإعطائهم دفعة معنوية كبيرة لاستكمال مشوارهم الشاق نحو التألق والنجومية، لذلك نستعرض في هذا التقرير أسماء أبرز المواهب الموجودة في أكاديمية الأصدقاء، والتي يديرها فنيًا كلًا من الكابتن هاني غيث لاعب الإسماعيلي السابق، والكابتن عبده غالي لاعب الشرقية السابق، ومنتخب الظل ( منتخب مصر الثاني)، وسبق له تدريب الجاليات الأجنبية بالرياض، وتقع الأكاديمية في كفر الشلشلمون التابع لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، والتي تم افتتاحها عام 2017.



قائمة اللاعبين المميزين داخل الأكاديمية:

مواليد 2003 : السيد أشرف،محمد عزام،حسين عمرى،أحمد عصام،محمد سامى،أحمد فارس،محمد أشرف،خالد عراقى،حازم إبراهيم غيث،محمد سلامة غالى، فؤاد إبراهيم،السيد رشدى.

مواليد 2005 : إسلام عطوه،محمد عادل،محمد مدحت، محمد عبدالرحمن،عمرأشرف،على العدوى،عبدالرحمن مرسى،محمد أحمدعطا، محمدوجيه،عبدالرحمن عطا،حمدى أيوب.

مواليد 2007 : أشرف رشدى،محمودفرج،زياد فارس القلش،محمد حسن فرماوى ،أحمد سامى،السيد عمارة،محمد جمعة،محمد السيد عبدالعزيز،أسامة محمد جمال، محمد جمعه هادى، محمد السيدغيث، مصطفى رضا. .

مواليد 2010 : خالد محمد بيومى،جواد عبدالله غالى، زياد عمرو، يوسف وائل، محمد وائل، حسين أحمدعطا،عمر عصام غيث، محمود كمال ، عبدالرحمن عادل، أحمد عبدالله غالى، هانى أحمدغيث، محمد أشرف، محمد مصباح،عبدالله السيد غالى،شريف أشرف قاسم، محمود حسن قادوس، محمد حسن قادوس، عبده أشرف سليم، محمد رشدى قادوس، راغب محمد، محمد مصطفى جادو،عمرمصطفى جادو، محمد جمعة فوده، على جمعة فوده، إبراهيم أحمد غيث. ويبذل كلا المدربين قصارى جهدهما لتطوير إمكانيات اللاعبين وعلاج سلبياتهم، وهو ما ساهم في انتقال لاعبين من الأكاديمية إلى فريق الإسماعيلي وهما ذكى محمد ذكى غالى، والذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن وهو من مواليد 2006، و أحمد أشرف عبد العزيز ( حارس مرمى ) من مواليد 2004.

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