وتمكن فريق أياكس من السيطرة على المباراة في أغلب أوقاتها، وتمكن من إخراج فريق السيدة العجوز على أرضها، وتمكن من احراز ثاني الأهداف ، وكان بإمكانية الفريق الهولندي من احراز الهدف الثالث والرابع ولكن لولا براعة حارس مرمى اليوفي والفار من ذلك، وانتهت المباراة في مفاجأة من العيار الثقيل بخروج فريق اليوفي من دور ربع النهائي، بنتيجة 3/2 لصالح أياكس بنتيجة المباراتين، ولم يفلح “كريستيانو رونالدو” ولا “ديبالا” من إنقاذ اليوفنتوس، وبذلك تزداد عقدة “أليجري” من أياكس، وبتلك النتيجة يتأهل فريق أياكس إلى مباراة نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا في انتظار الفائز من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام.