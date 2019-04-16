مباراة يوفنتوس واياكس والتي اقيمت اليوم على ملعب اليوفي في ايطاليا، في دور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا UEFA Champions League
، وفيها يسعى فريق السيدة العجوز من عبور عقبة الفريق الهولندي، بعد أن انتهت المباراة الأولي التي اقيمت بينهم في ملعب اياكس بامستردام بنتيجة هدف لكل منهم، ومن المعروف أن الفريق الهولندي استطاع أن يخرج الفريق الملكي ريال مدريد من دور الستة عشر، وتقام مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام في اجواء رائعة، وتحفيز من كلا الفريقين لتخطي المباراة الأخيرة في دور ربع النهائي، وكما هو معروف أن الفائز من تلك المباراة سيقابل الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام، كما أن “أليجري” المدير الفني لفريق السيدة العجوز عقدة من فريق ايأكس، في المواجهات المباشرة بينه وبين الفريق الهولندي، حيث أنه تقابل مع فريق أياكس من قبل ست مرات، لم يتمكن من الفوز في مرة واحدة مع فرق مختلفة قام بتدريبها.
، وفيها يسعى فريق السيدة العجوز من عبور عقبة الفريق الهولندي، بعد أن انتهت المباراة الأولي التي اقيمت بينهم في ملعب اياكس بامستردام بنتيجة هدف لكل منهم، ومن المعروف أن الفريق الهولندي استطاع أن يخرج الفريق الملكي ريال مدريد من دور الستة عشر، وتقام مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام في اجواء رائعة، وتحفيز من كلا الفريقين لتخطي المباراة الأخيرة في دور ربع النهائي، وكما هو معروف أن الفائز من تلك المباراة سيقابل الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام، كما أن “أليجري” المدير الفني لفريق السيدة العجوز عقدة من فريق ايأكس، في المواجهات المباشرة بينه وبين الفريق الهولندي، حيث أنه تقابل مع فريق أياكس من قبل ست مرات، لم يتمكن من الفوز في مرة واحدة مع فرق مختلفة قام بتدريبها.
مباراة يوفنتوس وأياكس في دوري أبطال أوروبا
المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، بسيطرة واضحة من أصحاب الأرض، واستحواذ على الأرض إلى أن تمكن الفريق الإيطالي، من أول الأهداف والكل توقع أن المباراة سوف تكون سهلة، وتم إحراز الهدف عن طريق النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، ولكن هذا لم يحدث واستطاع الفريق الهولندي من التعادل اول اهدافه.
نتيجة مباراة يوفنتوس وأياكس
وتمكن فريق أياكس من السيطرة على المباراة في أغلب أوقاتها، وتمكن من إخراج فريق السيدة العجوز على أرضها، وتمكن من احراز ثاني ، وكان بإمكانية الفريق الهولندي من احراز الهدف الثالث والرابع ولكن لولا براعة حارس مرمى اليوفي والفار من ذلك، وانتهت المباراة في مفاجأة من العيار الثقيل بخروج فريق اليوفي من دور ربع النهائي، بنتيجة 3/2 لصالح أياكس بنتيجة المباراتين، ولم يفلح “كريستيانو رونالدو” ولا “ديبالا” من اليوفنتوس، وبذلك تزداد عقدة “أليجري” من أياكس، وبتلك النتيجة يتأهل فريق أياكس مباراة نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا في انتظار الفائز من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام.
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